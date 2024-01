Морское приключение Sail Forth скачали более 2,4 миллиона раз во время бесплатной раздачи в Epic Games Store

Игра Sail Forth была выпущена в декабре 2022 года практически на всех платформах, но только недавно она стала бесплатной в Epic Games Store на ПК. Эта халява появилась 11 января 2024 года, и в тот же день количество игроков в игре, по словам создателя Дэвида Эванса, подскочило на ошеломляющие 282 041 %.

В твите, опубликованном 13 января, Эванс добавил:

Sail Forth уже скачали 2,4 миллиона раз на Epic (бесплатно, лол). Я знал, что к игре присоединится много новых игроков, но это просто безумие.

Для не совсем корректного сравнения, Sail Forth на данный момент имеет 357 (93 % положительных) пользовательских отзывов в Steam. Соотношение между отзывами в Steam и реальными продажами может сильно варьироваться, к тому же Sail Forth доступна и на консолях, так что на основании одной этой цифры сложно с уверенностью предположить, сколько людей играли в нее до бесплатной игры в Epic. Но можно смело

утверждать, что 357 - это гораздо, гораздо меньшее число, чем 2,4 миллиона человек, что говорит о том, насколько широкую известность могут принести эти акции Epic Games Store.

Sail Forth - одна из двух так называемых "больших" игр от Эванса и его студии Festive Vector, вторая - Bicyclism Extra Pedal, согласно его сайту. Sail Forth получает поддержку и по сей день: новый патч для Steam и Epic вышел буквально вчера, 16 января. Кроме того, в преддверии выхода игры в Epic Games Store она получила DLC под названием Sail Forth: Maelstrom.