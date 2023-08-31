Создавшая серию Saints Row и Red Faction студия Volition закрылась

В сообщении, опубликованном несколько минут назад на LinkedIn, студия Volition, известная по серии игр Saints Row, объявила о своем немедленном закрытии.
"Команда Volition на протяжении 30 лет с гордостью создавала развлечения мирового класса для фанатов по всему миру. Нами движет страсть к нашему сообществу, и мы всегда работали над тем, чтобы доставлять радость, удивлять и восхищать", - говорится в заявлении студии.
В июне прошлого года. Embracer Group объявила о программе реструктуризации, направленной на укрепление Embracer и сохранение ее лидирующих позиций в индустрии видеоигр. В рамках этой программы была проведена оценка стратегических и операционных задач, и было принято непростое решение о немедленном закрытии Volition. Чтобы помочь нашей команде, мы стараемся предоставить помощь в трудоустройстве и облегчить переходный период для членов семьи Volition. Мы благодарим наших клиентов и поклонников по всему миру за любовь и поддержку, которую они оказывали нам на протяжении многих лет. Вы всегда будете в наших сердцах.
Последней игрой Volition стала провалившаяся перезагрузка Saints Row, что, вероятно, и послужило причиной принятия Embracer Group столь печального решения. На протяжении всей своей истории компания Volition работала над сериями Red Faction и Saints Row, а также выпускала другие игры, такие как Agents of Mayhem, Summoner и The Punisher.
Haters gonna hate - говорила когда-то студия в ответ на критику Saint Row. И предсказуемо не пережила хейта.
Когда студия начинает делать г@вно - пожалуй и правда пора закрывать. У них были хорошие игры, но очень давно.
Ахаха, а разработчики же всем "хейтерам" отвечали, что-то в стиле "идите на**й, хейтерс гона хейт, а мы делаем отличную игру". В итоге пошли они со своим гoвном
Если кто не видел, то вот:
Они после SR4 и так сдулись, хоть позорится больше не будут. Вот за Mimimi Games чертовски обидно
это да. еще Acid Wizard после обновы для дарквуда уходят на покой. у них партфолио попроще, но потенциал был.
Ну и хорошо, права на серию может купит нормальная студия и возродит Святых, но это не точно.
Red Faction бы с разрушаемостью ещё)
Права у Embracer Group, вряд ли продадут. Но и вернутся к серии после такого провала вряд ли скоро.
Помянем... Начали за здравие, кончили за упокой (судя по последней игре - туда им и дорога).
После прошлогоднего поделия, пропитанного современными западными ценностями - вполне ожидаемо.
Ну закрылась и закрылась, те кто делали крутые игры в этой студии все равно там уже не работали
Embracer сначала понакупляла туеву кучу студий, теперь не знает, что с ними делать, это ж надо зарплату платить всем, а с чего платить если игр качественных не выпускают, так что их можно понять. Volition не такая уж легендарная студия, чтобы жалеть её, напомню EA и более крутые студии закрывала. А тут явный провал был.
Ну дык, Volition купили и дали денег, дали свободу. Сказали сделайте нам, что-то в духе гта и оригиналов. Они буквально перезагрузку пиарили, как игру в стиле Saints Row 2.
А в итоге выпустили треш в котором от Saints Row одно название и продаж не было. Даже чемодан от ЕГС не спас. Так что, по моему, абсолютно оправданное закрытие студии, если ты не можешь при большом бюджете и полной свободе выдать что-то нормальное, то досвидание.
у нас нет планов по разработке ремастеров или ремейков первых сейнтсов....потому что нас закрыли ко всем чертям из-за откровенно глупых решений. но все равно жаль, студия старая и с хорошими играми за историю существования. и если честно, эмбрэйсеры выглядят махинационным пузырем, накупили студий и ип, чтобы сорвать куш в виде инвестиций, а когда не получилось, начали все сливать. волишн лишь начало.
Оптимизация и ужесточение контроля качества им не помешает, на самом деле. Volition уже в принципе ничего из себя не представляли, пусть лучше в другие, более перспективные студии вкладываются. Хорошо бы и Майков также встряхнуть.
Скатертью по жопе, горите в аду и жрите обьедки на помойке, только помоили своим существованием имя Volition.
Жаль
игры крепкие середнячки нужны, а то одни батлоряли и ааа кругом
Пошёл открывать бутылочку красного)
Сами виноваты! Выпустили перезагрузку Сейнтс роу убогую. Лучше бы выпускали ремастер 1 и 2 части, а не 3 часть, ну и тупые!
длс Больше не будет? (
И Saint's Row тоже...
надеюсь еще пара компаний закроется после выпуска откровенного повесточного дерьма и деды наверхах поймут что товар над делать хоть немного качественно.
За "Святых" во главе с нашим героем и Джонни Гетом конечно им спасибо, ну и за Red Faction Guerrilla, а также еще за мега брутального КАРАТЕЛЯ!!!
Было ожидаемо...
После этой игры я даже не удивлен
suspect лучший
Только Punisher у них вышел просто потрясающе! Остальные игры мусор...
Другим студиям будет как пример
Очень жаль. Не нужно было делать перезапуск, а выпустить нормальное продолжение, с тем самым Боссом и его Святыми. Надеюсь, когда-нибудь франшизу решат продолжить, возможно, ветераны студии...
Падажжи... а кто тогда патчем для SR2 занимается?
уже никто, ксожилению...
Эх... Это была единственная уважаемая причина для этой студий существовать после ужасного перезапуска. Вот и выпускай игры для сой.
Незнаю, люди тут в коментах радуются. Но как помне это весьма прискорбно, тк это одна из немногих студий которая сотрудничала со своим комюнити, модероми итд. И ясное дело что теперь никакого ремастера второй части ждать не стоит. Да может быть они и обложались один раз с вектором последний игры, но тут не надо забывать что его указывает не разработчик а издатель. Как помне игра провалилась иза жатых сроков и это видно по её сырости, отсутствие музыки в сценах итд. Игра тупо сырая и делалась без энтузиазма, только чтобы угодить издателю. И вот какой итог. Печально всё это вообщем..
P.S. а насчёт "Haters gonna hate", ну а что они ещё должны были отвечать под крылом издателя. "Дя ми гявно деляем под указк извинити". Ну тогда бы их ещё раньше закрыли, это же не инди, а корпы. Думайте.
фигово
Хоть последняя их игра была не очень,но предыдущие части saints row довольно таки не плохие.
Особенно вторая и третья...
Жаль что такие хорошие студии уходят , лучше бы Лариан с их убогой пошаговой хренью закрылась , в которой наготы ничего интересного больше и нет
сое слова не давали
И что хорошего сделала эта студия за последние годы? Последняя приличная игра вышла аж в 2013 году. Чем они занимались последние 10 лет, я не знаю, судя по "качеству" вышедших продуктов, херцы пинали да по клубам тусили. По сути ничем не отличаются от биотварей, точно такие же деграданты.
Как же вас рвёт...
Да как вы смеете поливать помоями признанный миллионами шедевр игровой индустрии? От игры получаешь колоссальное удовольствие, особенно от гениально продуманной пошаговой боевой системы. И конечно эпичный сюжет за которым очень интересно следить! У меня все я кончил.
Это моё мнение, а это ваше, вот и всё.