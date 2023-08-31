Создавшая серию Saints Row и Red Faction студия Volition закрылась ©

В сообщении, опубликованном несколько минут назад на LinkedIn, студия Volition, известная по серии игр Saints Row, объявила о своем немедленном закрытии.

"Команда Volition на протяжении 30 лет с гордостью создавала развлечения мирового класса для фанатов по всему миру. Нами движет страсть к нашему сообществу, и мы всегда работали над тем, чтобы доставлять радость, удивлять и восхищать", - говорится в заявлении студии.

В июне прошлого года. Embracer Group объявила о программе реструктуризации, направленной на укрепление Embracer и сохранение ее лидирующих позиций в индустрии видеоигр. В рамках этой программы была проведена оценка стратегических и операционных задач, и было принято непростое решение о немедленном закрытии Volition. Чтобы помочь нашей команде, мы стараемся предоставить помощь в трудоустройстве и облегчить переходный период для членов семьи Volition. Мы благодарим наших клиентов и поклонников по всему миру за любовь и поддержку, которую они оказывали нам на протяжении многих лет. Вы всегда будете в наших сердцах.

Последней игрой Volition стала провалившаяся перезагрузка Saints Row, что, вероятно, и послужило причиной принятия Embracer Group столь печального решения. На протяжении всей своей истории компания Volition работала над сериями Red Faction и Saints Row, а также выпускала другие игры, такие как Agents of Mayhem, Summoner и The Punisher.