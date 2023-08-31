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Saints Row (2022) 23.08.2022
5.3 867 оценок

Создавшая серию Saints Row и Red Faction студия Volition закрылась

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butcher69
Новости

В сообщении, опубликованном несколько минут назад на LinkedIn, студия Volition, известная по серии игр Saints Row, объявила о своем немедленном закрытии.

"Команда Volition на протяжении 30 лет с гордостью создавала развлечения мирового класса для фанатов по всему миру. Нами движет страсть к нашему сообществу, и мы всегда работали над тем, чтобы доставлять радость, удивлять и восхищать", - говорится в заявлении студии.

В июне прошлого года. Embracer Group объявила о программе реструктуризации, направленной на укрепление Embracer и сохранение ее лидирующих позиций в индустрии видеоигр. В рамках этой программы была проведена оценка стратегических и операционных задач, и было принято непростое решение о немедленном закрытии Volition. Чтобы помочь нашей команде, мы стараемся предоставить помощь в трудоустройстве и облегчить переходный период для членов семьи Volition. Мы благодарим наших клиентов и поклонников по всему миру за любовь и поддержку, которую они оказывали нам на протяжении многих лет. Вы всегда будете в наших сердцах.

Последней игрой Volition стала провалившаяся перезагрузка Saints Row, что, вероятно, и послужило причиной принятия Embracer Group столь печального решения. На протяжении всей своей истории компания Volition работала над сериями Red Faction и Saints Row, а также выпускала другие игры, такие как Agents of Mayhem, Summoner и The Punisher.

52
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Haters gonna hate - говорила когда-то студия в ответ на критику Saint Row. И предсказуемо не пережила хейта.

27
Oscilograf
Последней игрой Volition стала провалившаяся перезагрузка Saints Row, что, вероятно, и послужило причиной принятия Embracer Group столь печального решения.

Когда студия начинает делать г@вно - пожалуй и правда пора закрывать. У них были хорошие игры, но очень давно.

26
AlexFullBeast

Ахаха, а разработчики же всем "хейтерам" отвечали, что-то в стиле "идите на**й, хейтерс гона хейт, а мы делаем отличную игру". В итоге пошли они со своим гoвном

9
AlexFullBeast

Если кто не видел, то вот:

2
Night Driving Avenger

Они после SR4 и так сдулись, хоть позорится больше не будут. Вот за Mimimi Games чертовски обидно

8
sinmaxxx

это да. еще Acid Wizard после обновы для дарквуда уходят на покой. у них партфолио попроще, но потенциал был.

0
GayFish

Ну и хорошо, права на серию может купит нормальная студия и возродит Святых, но это не точно.

8
PuserG

Red Faction бы с разрушаемостью ещё)

9
Night Driving Avenger

Права у Embracer Group, вряд ли продадут. Но и вернутся к серии после такого провала вряд ли скоро.

0
gardener

Помянем... Начали за здравие, кончили за упокой (судя по последней игре - туда им и дорога).

6
Выxyxoль

После прошлогоднего поделия, пропитанного современными западными ценностями - вполне ожидаемо.

5
Коля Кощей

Ну закрылась и закрылась, те кто делали крутые игры в этой студии все равно там уже не работали

5
arttk

Embracer сначала понакупляла туеву кучу студий, теперь не знает, что с ними делать, это ж надо зарплату платить всем, а с чего платить если игр качественных не выпускают, так что их можно понять. Volition не такая уж легендарная студия, чтобы жалеть её, напомню EA и более крутые студии закрывала. А тут явный провал был.

3
AlexFullBeast
Embracer сначала понакупляла туеву кучу студий, теперь не знает, что с ними делать, это ж надо зарплату платить всем, а с чего платить если игр качественных не выпускают, так что их можно понять. Volition не такая уж легендарная студия, чтобы жалеть её, напомню EA и более крутые студии закрывала. А тут явный провал был.

Ну дык, Volition купили и дали денег, дали свободу. Сказали сделайте нам, что-то в духе гта и оригиналов. Они буквально перезагрузку пиарили, как игру в стиле Saints Row 2.

А в итоге выпустили треш в котором от Saints Row одно название и продаж не было. Даже чемодан от ЕГС не спас. Так что, по моему, абсолютно оправданное закрытие студии, если ты не можешь при большом бюджете и полной свободе выдать что-то нормальное, то досвидание.

0
ZackSnyder

у нас нет планов по разработке ремастеров или ремейков первых сейнтсов....потому что нас закрыли ко всем чертям из-за откровенно глупых решений. но все равно жаль, студия старая и с хорошими играми за историю существования. и если честно, эмбрэйсеры выглядят махинационным пузырем, накупили студий и ип, чтобы сорвать куш в виде инвестиций, а когда не получилось, начали все сливать. волишн лишь начало.

2
Night Driving Avenger

Оптимизация и ужесточение контроля качества им не помешает, на самом деле. Volition уже в принципе ничего из себя не представляли, пусть лучше в другие, более перспективные студии вкладываются. Хорошо бы и Майков также встряхнуть.

1
Kerrot

Скатертью по жопе, горите в аду и жрите обьедки на помойке, только помоили своим существованием имя Volition.

2
Kostya Bashmakov

Жаль
игры крепкие середнячки нужны, а то одни батлоряли и ааа кругом

2
PuserG

Пошёл открывать бутылочку красного)

1
Omnia Smirnow
1
ugf16349

Сами виноваты! Выпустили перезагрузку Сейнтс роу убогую. Лучше бы выпускали ремастер 1 и 2 части, а не 3 часть, ну и тупые!

1
DemonLrus

длс Больше не будет? (

1
Strannik110

И Saint's Row тоже...

0
Nanwea

надеюсь еще пара компаний закроется после выпуска откровенного повесточного дерьма и деды наверхах поймут что товар над делать хоть немного качественно.

1
Strannik110

За "Святых" во главе с нашим героем и Джонни Гетом конечно им спасибо, ну и за Red Faction Guerrilla, а также еще за мега брутального КАРАТЕЛЯ!!!

1
Etteri

Было ожидаемо...

0
Лобо

После этой игры я даже не удивлен

0
FranticTully

suspect лучший

0
Питер Паркер Паук

Только Punisher у них вышел просто потрясающе! Остальные игры мусор...

0
Gradient_Zero

Другим студиям будет как пример

0
Artery Kaulitz

Очень жаль. Не нужно было делать перезапуск, а выпустить нормальное продолжение, с тем самым Боссом и его Святыми. Надеюсь, когда-нибудь франшизу решат продолжить, возможно, ветераны студии...

0
Lemenus

Падажжи... а кто тогда патчем для SR2 занимается?

0
Вoван

уже никто, ксожилению...

0
Lemenus Вoван

Эх... Это была единственная уважаемая причина для этой студий существовать после ужасного перезапуска. Вот и выпускай игры для сой.

0
Вoван

Незнаю, люди тут в коментах радуются. Но как помне это весьма прискорбно, тк это одна из немногих студий которая сотрудничала со своим комюнити, модероми итд. И ясное дело что теперь никакого ремастера второй части ждать не стоит. Да может быть они и обложались один раз с вектором последний игры, но тут не надо забывать что его указывает не разработчик а издатель. Как помне игра провалилась иза жатых сроков и это видно по её сырости, отсутствие музыки в сценах итд. Игра тупо сырая и делалась без энтузиазма, только чтобы угодить издателю. И вот какой итог. Печально всё это вообщем..

0
Вoван

P.S. а насчёт "Haters gonna hate", ну а что они ещё должны были отвечать под крылом издателя. "Дя ми гявно деляем под указк извинити". Ну тогда бы их ещё раньше закрыли, это же не инди, а корпы. Думайте.

0
Niko71790

фигово

0
Hardline21

Хоть последняя их игра была не очень,но предыдущие части saints row довольно таки не плохие.

0
Strannik110

Особенно вторая и третья...

0
Baldurs Gate 3 шит игра

Жаль что такие хорошие студии уходят , лучше бы Лариан с их убогой пошаговой хренью закрылась , в которой наготы ничего интересного больше и нет

-18
ArtemOZR

сое слова не давали

2
0ncnjqybr

И что хорошего сделала эта студия за последние годы? Последняя приличная игра вышла аж в 2013 году. Чем они занимались последние 10 лет, я не знаю, судя по "качеству" вышедших продуктов, херцы пинали да по клубам тусили. По сути ничем не отличаются от биотварей, точно такие же деграданты.

2
ratte88

Как же вас рвёт...

0
Kesha777888

Да как вы смеете поливать помоями признанный миллионами шедевр игровой индустрии? От игры получаешь колоссальное удовольствие, особенно от гениально продуманной пошаговой боевой системы. И конечно эпичный сюжет за которым очень интересно следить! У меня все я кончил.

-1
Baldurs Gate 3 шит игра Kesha777888

Это моё мнение, а это ваше, вот и всё.

-1