Volition представила новый район Saints Row Саншайн-Спрингс ©

Volition представила новый трейлер бесплатного обновления для Saints Row, которое выйдет в следующем месяце. Как подробно описано в ранее опубликованной дорожной карте, оно добавит в игру совершенно новый район под названием Саншайн-Спрингс, о котором и идет речь в ролике. По словам разработчиков, Саншайн Спрингс добавит в Saints Row новые магазины и новые развлечения, а также станет местом действия первого расширения, которое выйдет в игре в мае, The Heist and the Hazardous, в котором появятся новые сюжетные миссии, события и косметика.

В обновлении следующего месяца также ожидается переработка боя и добавление полноценного фоторежима. В июле Volition планирует выпустить второе расширение, Doc Ketchum's Murder Circus, с режимом одиночной игры. Бесплатное обновление, которое выйдет в это же время, добавит в базовую игру нераскрытые на данный момент функции и улучшения.



Наконец, в следующем месяце в честь первой годовщины Saints Row будет выпущено третье DLC, которое расширит игру, добавив сюжетные миссии, косметику и события. Сопутствующее бесплатное обновление добавит еще один район (вероятно, место действия вышеупомянутого сюжетного DLC) и новые возможности.