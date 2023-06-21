Драки и пьянки в салуне Дикого Запада - Представлена демоверсия Saloon Simulator ©

На просторах площадки Steam можно найти сотни (а то и больше) симуляторов на самые разные тематики. Вот и разработчики студии Glivi Games предлагают нам взглянуть на непростую жизнь владельца салуна в небольшом городке времен Дикого Запада, поиграв в Saloon Simulator.

Помимо обслуживания гостей и разлива различных алкогольных напитков, игроки нередко будут наблюдать за пьяными драками, отмывать полы и стены от крови и даже выносить трупы. Да, вот такие жесткие реалии ждут пользователей в Saloon Simulator.

Касаемо рутины, то тут предстоит заниматься готовкой горячих блюд, установкой баллонов с алкоголем, улучшением своего салуна и так далее. К слову, прямо сейчас вы можете оценить демоверсию игры, которая доступна в рамках мероприятия Steam Next Fest. Говоря о дате выхода, то она, к сожалению, пока остается в тайне.