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Sand 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Стимпанк
5.4 25 оценок

PvPvE шутер Sand выйдет в раннем доступе в начале апреля

butcher69
Новости

Издатель tinyBuild и студии Hologryph и TowerHaus объявили, что SAND, многопользовательский экшен в сеттинге дизельпанка, выйдет в раннем доступе 3 апреля на PC (Steam).

Действие разворачивается на Софи — планете, где из-за катастрофы испарились океаны. Остались лишь пустыни, остатки цивилизации и Trampler — гигантские передвижные базы. Игроки, в одиночку или в команде, исследуют опасный мир, ищут ресурсы и сражаются за выживание.

Что ждет игроков в раннем доступе

  • Дополненные города и новые локации.
  • Агрессивные NPC, патрулирующие территории.
  • Новые угрозы, включая минные поля.
  • Улучшенное управление и кастомизация Trampler.
3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Фанат Миты

и опять кал с завышенными системными требованиями...

3
Max Rolens

Играл на альфе... Скажу так, игра очень скучная и кривая и дело не в альфе и багах, а в реализации игры вообщем

0
FrankPank

Ужасная оптимизация , на 3060ti слайд шоу

0
Alex40001

если честно что то напоминает Guns of Icarus еще бы сразу разные карты и контроль регионов но чет сомнения ведь игра песок называется.... про кастомизацию главное чтобы не на одном шасси а так хотябы чтобы 4 варианта а то и 12

0
Dellinger

Ну не плохо

-1
Fronyx

Изначально думал, что это Море воров, но в песках, ну и в целом почти что, но не дотягивает конечно. Всё было довольно топорно и скудноя (в последнем тесте) поэтому оценить проект толком не удалось, посмотри, доработали ли они его или все также

-1
CrummyLorcan

Калл!!!

-1
Raphtallia

Хрень какая-то. напоминает лост оазис. Который провалился. такая-же тема была с этими шагоходами.

-1