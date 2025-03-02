PvPvE шутер Sand выйдет в раннем доступе в начале апреля

Издатель tinyBuild и студии Hologryph и TowerHaus объявили, что SAND, многопользовательский экшен в сеттинге дизельпанка, выйдет в раннем доступе 3 апреля на PC (Steam).

Действие разворачивается на Софи — планете, где из-за катастрофы испарились океаны. Остались лишь пустыни, остатки цивилизации и Trampler — гигантские передвижные базы. Игроки, в одиночку или в команде, исследуют опасный мир, ищут ресурсы и сражаются за выживание.

Что ждет игроков в раннем доступе