PvPvE шутер Sand выйдет в раннем доступе в начале апреля

Издатель tinyBuild и студии Hologryph и TowerHaus объявили, что SAND, многопользовательский экшен в сеттинге дизельпанка, выйдет в раннем доступе 3 апреля на PC (Steam).
Действие разворачивается на Софи — планете, где из-за катастрофы испарились океаны. Остались лишь пустыни, остатки цивилизации и Trampler — гигантские передвижные базы. Игроки, в одиночку или в команде, исследуют опасный мир, ищут ресурсы и сражаются за выживание.
Что ждет игроков в раннем доступе
- Дополненные города и новые локации.
- Агрессивные NPC, патрулирующие территории.
- Новые угрозы, включая минные поля.
- Улучшенное управление и кастомизация Trampler.
и опять кал с завышенными системными требованиями...
Играл на альфе... Скажу так, игра очень скучная и кривая и дело не в альфе и багах, а в реализации игры вообщем
Ужасная оптимизация , на 3060ti слайд шоу
если честно что то напоминает Guns of Icarus еще бы сразу разные карты и контроль регионов но чет сомнения ведь игра песок называется.... про кастомизацию главное чтобы не на одном шасси а так хотябы чтобы 4 варианта а то и 12
Ну не плохо
Изначально думал, что это Море воров, но в песках, ну и в целом почти что, но не дотягивает конечно. Всё было довольно топорно и скудноя (в последнем тесте) поэтому оценить проект толком не удалось, посмотри, доработали ли они его или все также
Калл!!!
Хрень какая-то. напоминает лост оазис. Который провалился. такая-же тема была с этими шагоходами.