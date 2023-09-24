Компания Bandai Namco представила сюжетный трейлер игры Sand Land

Компания Bandai Namco представила официальный сюжетный трейлер ролевой игры Sand Land, созданной по мотивам манги Акиры Ториямы, во время своего мероприятия в рамках Tokyo Game Show 2023.
В конце трейлера рассказывается об оригинальном персонаже, который не появлялся ни в манге, ни в фильме Sand Land:
Окунитесь в пустынный мир, где и люди, и демоны страдают от крайней нехватки воды. В роли принца-изверга, Вельзевула, шерифа Рао и демона Вора отправляйтесь на поиски легендарного источника, спрятанного в пустыне.
Sand Land - это японская ролевая игра, которая погружает игроков в пустынный мир, страдающий от нехватки воды как среди людей, так и среди демонов. В роли принца-изверга Вельзевула, шерифа Рао и демона Вора, вы отправитесь в поиски легендарного источника воды, который спрятан где-то в бескрайней пустыне.
Вам предстоит использовать свой тактический и творческий потенциал, чтобы создавать танки и другие транспортные средства из разнообразных деталей для ваших приключений. Вы так же сможете основать свою базу и превратить ее в процветающий город с помощью людей, которых вы встретите на своем пути в бескрайней пустыне.
Sand Land находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК (Steam). Дата выхода пока не объявлена.
Даты выхода так и нет когда выйдет это японский мэд Макс на минималках?
Если я правильно понял, это адаптация аниме, но разработчикам стоит оценивать риск, мало из таких игр становятся реально качественными, последняя на моей памяти была Fist of The North Star: Ken's Rage которую могли выпустить раньше, но в какой то момент решили сделать с нуля, за что в своё время получила свою популярность на родине.
У японцев главное чтоб у них игра Стрельников и это самое главное - итог: каждая ихняя игра стреляет у себя по полной, так что для них всё норм.
И да и нет, всё зависит от фанатов, так как это 80 даже если не 90% всех продаж.