Компания Bandai Namco представила сюжетный трейлер игры Sand Land ©

Компания Bandai Namco представила официальный сюжетный трейлер ролевой игры Sand Land, созданной по мотивам манги Акиры Ториямы, во время своего мероприятия в рамках Tokyo Game Show 2023.

В конце трейлера рассказывается об оригинальном персонаже, который не появлялся ни в манге, ни в фильме Sand Land:

Окунитесь в пустынный мир, где и люди, и демоны страдают от крайней нехватки воды. В роли принца-изверга, Вельзевула, шерифа Рао и демона Вора отправляйтесь на поиски легендарного источника, спрятанного в пустыне.

Sand Land - это японская ролевая игра, которая погружает игроков в пустынный мир, страдающий от нехватки воды как среди людей, так и среди демонов. В роли принца-изверга Вельзевула, шерифа Рао и демона Вора, вы отправитесь в поиски легендарного источника воды, который спрятан где-то в бескрайней пустыне.

Вам предстоит использовать свой тактический и творческий потенциал, чтобы создавать танки и другие транспортные средства из разнообразных деталей для ваших приключений. Вы так же сможете основать свою базу и превратить ее в процветающий город с помощью людей, которых вы встретите на своем пути в бескрайней пустыне.

Sand Land находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК (Steam). Дата выхода пока не объявлена.