Немного подробностей и скриншоты Sand Land ©

Bandai Namco поделилась официальными подробностями и скриншотами предстоящей ролевой игры Sand Land от Акиры Ториямы.



В Sand Land игрокам предстоит погрузиться в пустынный мир, где и люди, и демоны страдают от крайней нехватки воды. Игроки смогут играть за Принца-изверга, Вельзевула, шерифа Рао и демона Вора. В этой экшен-РПГ вам предстоит возглавить компанию героических отщепенцев и исследовать легендарный мир SAND LAND.



Игроки смогут использовать свой такт и воображение для создания танков и других транспортных средств для своих приключений, используя широкий спектр комбинаций деталей. Кроме того, они смогут превратить свою базу в процветающий город с помощью людей, которых они встретят на своем пути.

Игра создана на движке Unreal Engine 5 и выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.