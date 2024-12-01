Новое обновление Satisfactory исправляет сбои, добавляет новые функции

Coffee Stain Studios выпустила новый патч для Satisfactory, и, похоже, он стал одним из первых крупных с момента выхода игры версии 1.0.

Команда сообщает, что «есть много исправлений сбоев и исправлений некоторых ошибок, таких как Frame Windows, не позволяющих привязываться, а также множество оптимизаций производительности и еще несколько опций, запрошенных нашим сообществом моддеров», добавляя:

Этот патч также включает новую настройку под названием «Обнаружение голосового чата» в меню параметров в разделе «Аудио». Это настройка для ослабления звука, поэтому вы можете выбрать, могут ли внешние приложения или микрофонный вход понизить громкость в игре, чтобы все было легче слышать.

Это довольно большой патч, поэтому давайте углубимся в детали:

Копирование и вставка настроек теперь работает на генераторах и экстракторах

Окна зазора (белые контуры) больше не отображаются для легких сборных объектов (фундаменты/стены), которые строятся внутри конструктора чертежей

Окна зазора для конструктора чертежей больше не отображаются, если вы строите внутри него

Исправлено несколько мест, где океан обрезался

Изменена логика настройки для конвейерных лент и трубопроводов

Обновлена ​​физика кабелей на Конструктор

В официальном сообщении есть гораздо больше информации, включая известные проблемы, связанные с самим патчем.

Satisfactory уже вышла на ПК.