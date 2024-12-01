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Satisfactory 19.03.2019
Строительство, От первого лица, Открытый мир
9.2 854 оценки

Новое обновление Satisfactory исправляет сбои, добавляет новые функции

monk70
Новости

Coffee Stain Studios выпустила новый патч для Satisfactory, и, похоже, он стал одним из первых крупных с момента выхода игры версии 1.0.

Команда сообщает, что «есть много исправлений сбоев и исправлений некоторых ошибок, таких как Frame Windows, не позволяющих привязываться, а также множество оптимизаций производительности и еще несколько опций, запрошенных нашим сообществом моддеров», добавляя:

Этот патч также включает новую настройку под названием «Обнаружение голосового чата» в меню параметров в разделе «Аудио». Это настройка для ослабления звука, поэтому вы можете выбрать, могут ли внешние приложения или микрофонный вход понизить громкость в игре, чтобы все было легче слышать.

Это довольно большой патч, поэтому давайте углубимся в детали:

  • Копирование и вставка настроек теперь работает на генераторах и экстракторах
  • Окна зазора (белые контуры) больше не отображаются для легких сборных объектов (фундаменты/стены), которые строятся внутри конструктора чертежей
  • Окна зазора для конструктора чертежей больше не отображаются, если вы строите внутри него
  • Исправлено несколько мест, где океан обрезался
  • Изменена логика настройки для конвейерных лент и трубопроводов
  • Обновлена ​​физика кабелей на Конструктор

В официальном сообщении есть гораздо больше информации, включая известные проблемы, связанные с самим патчем.

Satisfactory уже вышла на ПК.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Goodvini

Надеюсь моды опять не слетят, тот случай когда можно уже устать от обновлений, но это хорошо😁

-2
DezkQ

Обновился, как-же она преобразилась, прям нормальной игрой стала !

-6