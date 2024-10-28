ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Satisfactory 19.03.2019
Строительство, От первого лица, Открытый мир
9.2 816 оценок

После следующего обновления для Satisfactory разработчики возьмут небольшой перерыв

butcher69
Новости

Выход Satisfactory из раннего доступа оказался большим успехом для Coffee Stain Studios: число игроков в этой популярной песочнице постоянно растет, а в Steam средний онлайн держится на уровне 50 000 игроков. Разработчики активно поддерживали игру с момента выхода, регулярно выпускают хотфиксы, но теперь временно приостанавливают обновления. Комьюнити-менеджер Снут Трептов сообщил, что после выхода патча 1.0.0.5 разработка временно сосредоточится на более крупных изменениях, запланированных к событию Ficsmas, который пройдет в конце года.

В своем недавнем видео Трептов отметил, что в грядущем обновлении 1.1 ожидаются две долгожданные функции: прямые трубы и, возможно, DLC, над концепцией которого команда сейчас работает. Разработчики приглашают игроков делиться идеями о контенте, за который они готовы заплатить.

Патч 1.0.0.5 должен выйти в ближайшие дни. Среди его улучшений — визуализация зон пересечения зданий при привязке, которую можно включать и выключать в настройках. Также улучшена оптимизация производительности для построек с использованием чертежей, что уменьшит подтормаживания при размещении голограмм.

Другие исправления включают решение проблемы приручения Lizard Doggo, из-за которой исчезали другие животные, и дополнительные улучшения мультиплеера. Coffee Stain заверяет, что крупные обновления тестируются легче и эффективнее, чем частые мелкие патчи, что помогает поддерживать игру на высоком уровне качества.

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ваше не был фанатом подобных игр, но на релизе решил купить сатисфактор и отыграл часов 70. Прикольная игра. // Роман Вязовкин

1
Wolfenstein

успешный трешак кала 🤣🤌

-1
Nodas

Эт ты про свой комментарий ? То да тут трудно не согласиться

0