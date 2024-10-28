После следующего обновления для Satisfactory разработчики возьмут небольшой перерыв

Выход Satisfactory из раннего доступа оказался большим успехом для Coffee Stain Studios: число игроков в этой популярной песочнице постоянно растет, а в Steam средний онлайн держится на уровне 50 000 игроков. Разработчики активно поддерживали игру с момента выхода, регулярно выпускают хотфиксы, но теперь временно приостанавливают обновления. Комьюнити-менеджер Снут Трептов сообщил, что после выхода патча 1.0.0.5 разработка временно сосредоточится на более крупных изменениях, запланированных к событию Ficsmas, который пройдет в конце года.

В своем недавнем видео Трептов отметил, что в грядущем обновлении 1.1 ожидаются две долгожданные функции: прямые трубы и, возможно, DLC, над концепцией которого команда сейчас работает. Разработчики приглашают игроков делиться идеями о контенте, за который они готовы заплатить.

Патч 1.0.0.5 должен выйти в ближайшие дни. Среди его улучшений — визуализация зон пересечения зданий при привязке, которую можно включать и выключать в настройках. Также улучшена оптимизация производительности для построек с использованием чертежей, что уменьшит подтормаживания при размещении голограмм.

Другие исправления включают решение проблемы приручения Lizard Doggo, из-за которой исчезали другие животные, и дополнительные улучшения мультиплеера. Coffee Stain заверяет, что крупные обновления тестируются легче и эффективнее, чем частые мелкие патчи, что помогает поддерживать игру на высоком уровне качества.