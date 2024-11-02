Разработчики "Сатурна" прислушались к игрокам и выпустили обновление, затрагивающее все аспекты игры

Разработчики «Сатурна» выпустили масштабное обновление, учитывающее обратную связь от игроков. Команда основательно поработала над игрой, исправив множество технических проблем и улучшив практически каждую локацию.

В первую очередь авторы взялись за самые критичные баги. Устранена главная причина частых вылетов — утечка памяти в системе обзора врагов. Исправлен неприятный баг с увеличением здоровья при переходе между локациями, а также пропажа оружия после посещения магазина. К тому же теперь сохранение невозможно во время заставки в стартовой миссии, что предотвращает ряд проблем.

Серьёзные изменения коснулись интерфейса и управления. Наконец-то исправлена раздражающая белая вспышка при открытии КПК — отныне он работает в тёмной теме. Диалоги можно пропускать нажатием пробела, а меню и КПК закрываются на ESC. Вдобавок поправили отображение кнопок в инвентаре, иконки в меню получения предметов и устранили появление «фантомных» аватаров противников в бою.

Что касается игровой логики, то здесь тоже произошли заметные улучшения. Враги теперь действуют сообща и реагируют на атаку группой, а персонажи в диалогах поворачиваются друг к другу. Разработчики также поправили квесты: доработали логику «Стальной леди», исправили диалоги Ван Ши после «Корпоративной услуги», а завершение стартовой миссии на Энцеладе больше не тратит час игрового времени.

Особое внимание уделили работе над локациями. На базе «Цвет Граната» доработали окружение и исправили коллизии, в доме Акима улучшили освещение и текстуры, а в доме Гаврилова обновили модели окружения и точку появления игрока. В Музее поправили зоны перемещения, в отеле оптимизировали освещение, а на Смотровой площадке модифицировали дизайн голограмм остановки.

Среди прочего улучшили и звуковое сопровождение. Исправлены звуки в меню и при наведении на объекты, обновлены музыкальные темы Музея и Смотровой площадки.

В дополнение к основным изменениям команда улучшила визуальную часть игры. Исправлено отображение кожи поверх одежды в катсценах, обновлён материал одежды и снега, добавлены недостающие кадры для виньеток с Големом и у дома Елены. На Энцеладе доработали вид на Сатурн в стартовой миссии, а на Титане исправили точки появления после переходов между локациями.

Игра доступна в VK Play, причём абсолютно бесплатно. Также планируется выход в Steam и на мобильных платформах.