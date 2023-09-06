Разработчики Scene Investigators решили отблагодарить своих донатеров ©

Ранее компания EQ Studios собирала на Kickstarter и Indiegogo денежные средства ради того, чтобы итоговое качество разрабатываемой в данный момент игры Scene Investigators соответствовало их видению конечного продукта и не разочаровало фанатов.

Помимо обещанных в категориях донатов "плюшек", разработчики решили в знак признательности опубликовать на своём сайте имена и/или ники всех, кто решил поддержать их новое детище до старта продаж. Так что если вдруг кто-то из вас донатил на игру, то можете поискать себя в общем списке всех причастных или же просто посмотреть на общее количество людей, оказавшихся в нём.

Позднее все эти имена и ники окажутся во внутриигровых титрах.

Scene Investigators - дедуктивная логическая игра для поклонников жанра "настоящее преступление" от разработчиков The Painscreek Killings. Окунитесь в воссозданные места происшествий. Внимательно изучите улики и проанализируйте возможные мотивы, чтобы узнать, что произошло на самом деле.

Добавить игру в список желаемого можно уже сейчас в Steam, как и сыграть демку проекта. Заявлено, что в Scene Investigators будут присутствовать русские субтитры.