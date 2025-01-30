Scene Investigators получила скидку в честь выхода в GOG

29 января 2024 детективная игра-головоломка Scene Investigators ("Место преступления") от авторов The Painscreek Killings стала доступна для покупки на новой платформе, а именно в GOG.

В честь этого знаменательного события разработчики в лице EQ Studios решили до 12-го февраля установить 19 процентную скидку на свой проект, так что теперь игру можно приобрести за 709 ₽.

"Место преступления" - испытание на дедукцию для любителей жанра тру-крайм. Окажитесь на воссозданных местах преступлений, внимательно изучите улики и проанализируйте возможные мотивы, чтобы узнать, что же произошло на самом деле.