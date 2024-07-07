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Scotophobia 23.10.2024
Ужасы, Инди, От первого лица
3 2 оценки

Анонсирован российский хоррор про жуткий дом с монстрами - Scotophobia

Simple Jack
Новости

Российская студия Dark Games DGG анонсировала новый проект — психологический хоррор Scotophobia. Его выпустят 23 октября 2024 года на ПК.

События игры развернутся в доме, который захватили скрывающиеся во тьме зловещие существа, способные менять внешний вид комнат. Главному герою предстоит столкнуться с нечистью и отвоевать свое жилище, сохранив при этом рассудок.

Геймеры смогут выполнять разные задания, а еще отбиваться от монстров, светя на них фонариком. Разработчики обещают несколько концовок, атмосферу ужаса и напряжения.

Сейчас Scotophobia можно добавить в список желаемого Steam. Хоррор переведут на несколько языков, включая русский.

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-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Анонсирован российский хоррор про жуткий дом

6
Jarvis666
Добавляйте в желаемое сейчас

Похоже на ломанный перевод. Как-будто статья с PG))

Ну, а вообще мегаультра кал. Я помню похожие игры копипастили на Юнити, когда был популярен Слендермен))

2
Famiclone

Куплинов с радостью купит. Только ради него такие игры все еще разрабатывают и выпускают

1
J Jonah Jameson

Поэтому никто особо стараться и не будет, пока эта морда хавает для контента любой кал

-1
vertehwost

тут от российского только перевод на русский ,хождение с фонариком -у наших че вообще креатива не осталось ?

1
211186

Ну г…но же!!!

1
AT_Sagor

Нет бы хоррор про оплату ЖКХ и вечно малую зарплату.

-1