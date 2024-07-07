Анонсирован российский хоррор про жуткий дом с монстрами - Scotophobia

Российская студия Dark Games DGG анонсировала новый проект — психологический хоррор Scotophobia. Его выпустят 23 октября 2024 года на ПК.



События игры развернутся в доме, который захватили скрывающиеся во тьме зловещие существа, способные менять внешний вид комнат. Главному герою предстоит столкнуться с нечистью и отвоевать свое жилище, сохранив при этом рассудок.



Геймеры смогут выполнять разные задания, а еще отбиваться от монстров, светя на них фонариком. Разработчики обещают несколько концовок, атмосферу ужаса и напряжения.



Сейчас Scotophobia можно добавить в список желаемого Steam. Хоррор переведут на несколько языков, включая русский.