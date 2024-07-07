Российская студия Dark Games DGG анонсировала новый проект — психологический хоррор Scotophobia. Его выпустят 23 октября 2024 года на ПК.
События игры развернутся в доме, который захватили скрывающиеся во тьме зловещие существа, способные менять внешний вид комнат. Главному герою предстоит столкнуться с нечистью и отвоевать свое жилище, сохранив при этом рассудок.
Геймеры смогут выполнять разные задания, а еще отбиваться от монстров, светя на них фонариком. Разработчики обещают несколько концовок, атмосферу ужаса и напряжения.
Сейчас Scotophobia можно добавить в список желаемого Steam. Хоррор переведут на несколько языков, включая русский.
Анонсирован российский хоррор про жуткий дом с монстрами - Scotophobia
Российская студия Dark Games DGG анонсировала новый проект — психологический хоррор Scotophobia. Его выпустят 23 октября 2024 года на ПК.
Анонсирован российский хоррор про жуткий дом
Похоже на ломанный перевод. Как-будто статья с PG))
Ну, а вообще мегаультра кал. Я помню похожие игры копипастили на Юнити, когда был популярен Слендермен))
Куплинов с радостью купит. Только ради него такие игры все еще разрабатывают и выпускают
Поэтому никто особо стараться и не будет, пока эта морда хавает для контента любой кал
тут от российского только перевод на русский ,хождение с фонариком -у наших че вообще креатива не осталось ?
Ну г…но же!!!
Нет бы хоррор про оплату ЖКХ и вечно малую зарплату.