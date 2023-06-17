Авторы Sea of Stars показали мини-игру "Wheels" ©

Студия Sabotage недавно выложила новый видеоролик, рассказывающий об одной из мини-игр в предстоящей пошаговой ролевой игре Sea of Stars под названием Wheels. В тавернах по всей игре игроки могут выбрать либо казуальные, либо чемпионские матчи, победа в которых дает одноразовое вознаграждение.

Здесь происходит довольно много событий, но главная цель - совместить значки на различных барабанах колеса, чтобы вызвать несколько полезных эффектов. Хотя, безусловно, здесь не обошлось без удачи, часть задачи состоит в том, чтобы уметь применять стратегию на ходу, в зависимости от того, что выпало. Кажется, что это довольно веселое времяпрепровождение.

В Sea of Stars участвуют Валер и Зейл, два персонажа с одинаковой судьбой - стать Воинами Солнцестояния. Каждый из них использует силу Солнца и Луны, чтобы совершать так называемую магию затмения для борьбы со злым алхимиком Плотвой.

В Sea of Stars игроки управляют шестью членами отряда в пошаговой ролевой системе. В игре также отсутствует "гринд" уровней, поскольку навыки персонажей открываются в процессе прохождения игры и не зависят от количества проведенных боев. Когда происходят сражения, игроки должны использовать свои тактические навыки, чтобы выжить и упредить мощные атаки противника.

Вы можете посмотреть последний видеоролик Sea of Stars ниже: