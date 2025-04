Бесплатное сюжетное дополнение для Sea of Stars выйдет 20 мая

Sabotage Studio анонсировала выход нового бесплатного дополнения Throes of the Watchmaker для ролевой игры Sea of Stars — оно станет доступно 20 мая на всех платформах. Дополнение предложит более восьми часов нового контента: свежие локации, музыку, подземелья, мини-игры, врагов, головоломки и даже новые классы для героев Валери и Зейла, а также нового игрового персонажа по имени Арти.

Центром истории станет загадочная Часовщица — один из самых интересных персонажей оригинальной игры. Именно она создала Часовой замок и настольную игру Wheels. В DLC игрокам предстоит исследовать новое изобретение Часовщицы — миниатюрный мир Хорлож, страдающий от проклятого карнавала. Чтобы выжить в этом странном измерении, Валери и Зейлу придётся освоить новые формы магии Солнца и Луны.

Оба героя получат уникальные классы: Зейл станет ловким жонглёром, а Валери — грациозной акробаткой. Вместе с ними в бой вступит Арти — механизированный стрелок, сражающийся при помощи лазеров. Дополнение предлагает совершенно новые комбо, навыки и стиль боя.

Throes of the Watchmaker отличается высоким кинематографическим качеством и независимым сюжетом, рассчитанным на постфинальное прохождение. Оно отлично подойдёт как для тех, кто завершил основную историю, так и для новых игроков, желающих начать New Game+.

Музыкальное сопровождение создавал Эрик У. Браун при участии легендарного Ясунори Мицуды (Chrono Trigger), что добавляет дополнению особую атмосферу.