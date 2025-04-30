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Sea of Stars 29.08.2023
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
7.5 147 оценок

Бесплатное сюжетное дополнение для Sea of Stars выйдет 20 мая

butcher69 butcher69

Sabotage Studio анонсировала выход нового бесплатного дополнения Throes of the Watchmaker для ролевой игры Sea of Stars — оно станет доступно 20 мая на всех платформах. Дополнение предложит более восьми часов нового контента: свежие локации, музыку, подземелья, мини-игры, врагов, головоломки и даже новые классы для героев Валери и Зейла, а также нового игрового персонажа по имени Арти.

Центром истории станет загадочная Часовщица — один из самых интересных персонажей оригинальной игры. Именно она создала Часовой замок и настольную игру Wheels. В DLC игрокам предстоит исследовать новое изобретение Часовщицы — миниатюрный мир Хорлож, страдающий от проклятого карнавала. Чтобы выжить в этом странном измерении, Валери и Зейлу придётся освоить новые формы магии Солнца и Луны.

Оба героя получат уникальные классы: Зейл станет ловким жонглёром, а Валери — грациозной акробаткой. Вместе с ними в бой вступит Арти — механизированный стрелок, сражающийся при помощи лазеров. Дополнение предлагает совершенно новые комбо, навыки и стиль боя.

Throes of the Watchmaker отличается высоким кинематографическим качеством и независимым сюжетом, рассчитанным на постфинальное прохождение. Оно отлично подойдёт как для тех, кто завершил основную историю, так и для новых игроков, желающих начать New Game+.

Музыкальное сопровождение создавал Эрик У. Браун при участии легендарного Ясунори Мицуды (Chrono Trigger), что добавляет дополнению особую атмосферу.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
fairyrage

Меня одного задушил в начале нереально скучный сюжет?