Разработчиков Sea of Stars не пугает сравнение с Chrono Trigger ©

Многие геймеры, ожидающие Sea of Stars, почему-то сравнивают игру с Chrono Trigger, одной из абсолютных классик жанра ролевых игр в японском стиле, разработанной тогдашней SquareSoft (она еще не объединилась с Enix). Влияние действительно кажется очевидным, но команду разработчиков это сравнение, похоже, не пугает.

По крайней мере, так следует из интервью, данного Nintendo Life, в котором Тьерри Буланже, креативный директор Sea of Stars, хорошо объяснил этот момент:

Итак, отвечая на ваш вопрос, пугает ли нас это? Безусловно. Мы понимаем, что люди дали нам поручение: "Дайте мне и позвольте мне снова испытать это чувство". Часть проблемы заключается в том, что мы не можем сделать так, чтобы вам снова стало девять лет. (Смеется) У нас нет таких ингредиентов, поэтому мы должны создать что-то, что будет так же хорошо, как воспоминания о тех играх.

Релиз Sea of Stars уже совсем близко: она будет доступна с 29 августа 2023 года на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Кроме того, к радости всех подписчиков, игра сразу же появится на Game Pass. Sabotage Studio, команда разработчиков игры, прославилась отличной игрой The Messenger, очень популярной метроидванией в ретро-стиле.