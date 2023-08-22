Релизный трейлер ролевой игры Sea of Stars ©

До выхода инди-ролевой игры Sea of Stars осталась всего неделя, и компания Sabotage Studio представила релизный трейлер игры.

Игра, созданная по мотивам классических японских ролевых игр, выйдет 29 августа на Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox series и PC через Steam.

Недавно разработчик объявил, что игру добавили в список желаемого более 700 тысяч игроков в Steam, что для инди-игры является более чем значительным показателем.

В Sea of Stars предстоит играть за Валер и Зейла, двух персонажей, которым выпала одна и та же судьба - стать воинами Солнца. Каждый из них использует силу Солнца и Луны, чтобы использовать так называемую магию затмения для борьбы со злым алхимиком.