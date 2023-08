Sea of Stars получила полную поддержку Steam Deck ©

Ролевая игра Sea of Stars, вдохновленная ретро-играми от Sabotage Studio, заняла первое место в списках самых ожидаемых для очень многих людей, и волнение вокруг игры продолжает расти по мере того, как приближается ее выход в конце этого месяца. И когда она выйдет, вы сможете играть в неё на Steam Deck.

Недавно в Твиттере Sabotage Studio подтвердила, что Sea of Stars прошла проверку Steam Deck. Это означает, что игра была полностью оптимизирована для портативного устройства Valve, и игроки смогут начать играть прямо в день выхода.

Студия Sabotage недавно подтвердила, что Sea of Stars ушла на золото. Игра выйдет 29 августа для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, а также будет доступна в первый день на Game Pass и PlayStation Plus Extra/Premium. Бесплатная демоверсия игры также доступна на всех платформах.