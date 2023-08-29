Sea of Stars стала доступна на консолях и ПК ©

Пошаговая ролевая игра Sea of Stars, разработанная студией Sabotage, уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и PC через Steam.

Игра также доступна в Game Pass и в каталоге игр PlayStation Plus. Кроме того, игра была проверена на Steam Deck.

В Sea of Stars играют Валер и Зейл - два персонажа, которым выпала одинаковая участь стать воинами Солнца. Каждый из них пользуется силой Солнца и Луны, чтобы использовать так называемую магию затмения для борьбы со злым алхимиком Плотвой.

В Sea of Stars игроки управляют шестью отрядами в пошаговой ролевой системе. В игре также отсутствует "шлифовка" уровней, поскольку навыки персонажей открываются в процессе прохождения игры и не зависят от количества проведенных боев. Когда происходят сражения, игроки должны использовать свои тактические навыки, чтобы выстоять и упредить мощные атаки противника.

В игре есть перевод на русский язык и обойдется она вам в 1080 рублей.