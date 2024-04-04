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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 486 оценок

Опубликован обзорный трейлер Sea of Thieves для PlayStation 5

Simple Jack
Новости

Создатели Sea of Thieves опубликовали обзорный трейлер версии для PlayStation 5. Закрытое бета-тестирование игры для владельцев предзаказа пройдет с 12 по 15 апреля, а полноценный релиз запланирован на 30 апреля. Геймеры, купившие премиальное издание пиратского экшена, получат доступ к бывшему эксклюзиву Microsoft уже 25 апреля.

Главное из обзорного ролика Sea of Thieves на PlayStation 5:

  • Sea of Thieves на PS5 поддерживает кроссплей, но разработчики также откроют отдельные серверы, на которых будут находиться только владельцы консолей Sony;
  • В игре есть два графических режима: 60 FPS при 4К-разрешении и 120 FPS при 1080р;
  • Sea of Thieves получила полную поддержку геймпада DualSense, в том числе адаптивных триггеров, микрофона и динамиков;
  • В Sea of Thieves можно играть с PlayStation Portal;
  • Все полученные достижения с версий Xbox и PC перенесутся на PS5;
  • Весь прогресс, достигнутый в закрытом бета-тестировании игры, перенесется в релизную версию.

Официально о выходе Sea of Thieves на PlayStation 5 стало известно в конце февраля 2024 года. Помимо пиратского сетевого экшена, на консоли Sony вышли и другие бывшие эксклюзивы Microsoft, среди которых Hi-Fi Rush, Pentiment и Grounded.

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