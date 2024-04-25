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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 488 оценок

Sea of Thieves получил обновление 2.10.3

VovanVV1982
Новости

Это обновление 2.10.3 закладывает основу для полноценного запуска 12-го сезона, который состоится 30 апреля, а также знакомит мир первых пиратов на PlayStation®5. Море Воров в период раннего доступа. Обязательно окажите им теплый прием, если встретите их на море!

Судьбы Фортуны:

Сундук удачи:

  • Сундук удачи возвращен в запертое хранилище грозного Форта Фортуны. Внимательно следите за горизонтом, чтобы увидеть зловещее красное облако-череп в небе, когда оно станет активным.
  • Экипажи, получившие сундуки с удачей, теперь могут получить следующую степень благодарности «Благосклонность Фортуны», открывая доступ к фонарю «Судьбы удачи», подзорной трубе, компасу и ведру.

Сундуки Жнеца:

  • Экипажи, преследующие сигнальный маяк Сундука Жнеца или Награды Жнеца, могут заработать следующую степень Благодарности Бога Жнеца и начать открывать доступ к банджо и барабану Fates of Fortune.

Улучшения игрового процесса:

Улучшения регистрации попаданий. Дальнейшие улучшения были внесены для более точного расчета местоположения выстрелов игрока на клиенте и на сервере, что обеспечивает значительное улучшение регистрации попаданий для оружия дальнего боя в различных боевых сценариях.

Встречи с кораблем-скелетом и мегалодоном. Частота новых встреч с Кораблем-скелетом и Мегалодоном была уменьшена, чтобы соответствовать частоте встреч до 11-го сезона.

Настройки качества анимации. Игроки теперь имеют улучшенный контроль над качеством анимации персонажей в настройках графики. Это обеспечит более плавную работу; однако более высокие настройки могут повлиять на производительность процессора.

Косметика Форпоста:

Новый запас аванпоста!

  • В магазины Outpost поступила новая партия предметов из набора Seared Forsaken Ashes. Корабль и одежду теперь можно приобрести за золото после открытия награды Warsmith of the Flame Commendation.
  • В оружейных магазинах Outpost теперь можно приобрести тяжелый меч и рапиру Forsaken Ashes за дублоны после открытия награды картографа дьявола.

Унаследованная косметика для мероприятий

  • Предыдущие награды события «Wish You Were Here» теперь добавлены в магазины Outpost. Татуировка картографа, а также изысканная золотая абордажная сабля, подзорная труба и говорящая труба теперь доступны за дублоны.

Косметика наследия пятого сезона:

  • Косметика, ранее доступная в пятом сезоне, поступила в магазины Аванпоста и теперь может быть вашей в обмен на дублоны!
  • Игроки могут приобрести комплект одежды Bell Brigade, а также ряд уникальных предметов, которые были доступны в этом сезоне. Легенды пиратов также могут получить кружку Меррика и куртку Гримма.
  • Однако предметы Древнего золота, ограниченные по времени, остаются эксклюзивными для игроков, принимавших участие в пятом сезоне.

Обновления:

Пожаловаться на игрока:

  • Внутриигровой инструмент «Сообщить об игроке» был расширен и теперь позволяет сообщать об игроках за нарушения движения, прицеливания и токсичное поведение.
  • Группа поддержки для расследования и последующих действий. Как и все отчеты игроков, они будут переданы в Море Воров.

Быстрое меню Пиратской лавки:

  • Доступ к Пиратскому магазину теперь можно получить через быстрое меню, что позволяет игрокам просматривать его в любое время!

Пиратский магазин Покупка местной валюты:

  • В связи с улучшением покупок в Пиратском магазине это обновление удаляет менее используемую функцию, которая предоставляла игрокам возможность совершать покупки в Пиратском магазине напрямую, используя свою местную валюту.

Меню интерфейса Порт-Меррик:

  • В качестве таверны перед входом теперь используется недавно построенная таверна Порт-Меррик.

Исправленные проблемы:

Геймплей:

  • Экипажи, погружающиеся в опыт или битву фракций и всплывающие рядом с другим кораблем, больше не должны сталкиваться с проблемами, из-за которых предметы на борту их корабля становятся невзаимодействующими.
  • Частота появления акул, когда игроки заходят в воду, вернулась к нормальному уровню.
  • Решена проблема, возникавшая во время высокого сетевого трафика, когда игроки, спасающиеся с корабля, обнаруживали, что вода выливается из ведра только визуально, а затем ее можно было выбросить во второй раз.
  • Консольные игроки снова могут использовать мышь и клавиатуру с полной совместимостью.
  • Скелетам напомнили, что им необходимо восстанавливать повреждения своих кораблей во время боя.
  • Корабелы теперь должны постоянно доставлять купленные припасы капитанам.
  • Игроки, теряющие сокровища во время учебных путешествий Торгового Альянса или Ордена Душ, теперь обнаруживают, что путешествие отменено.
  • Игроки больше не могут использовать пушку для создания дополнительных метательных предметов.
  • Все путешествия по хранилищам Gold Hoarders были обновлены, чтобы экипажи не могли предсказать местонахождение сокровищ.
  • Игроки больше не найдут сокровища в святилище сирен, которое появляется снова после выхода и возвращения в очищенную область.
  • Продажа артефактов Gold Hoarders в Убежище Жнеца больше не должна способствовать получению наград Gold Hoarders.
  • Капитаны, покидающие корабль, поврежденный в конце сеанса, теперь должны всегда считать корабль годным к плаванию в следующем сеансе, но им все равно придется восстанавливать его, чтобы полностью отремонтировать.
  • Следующие награды теперь будут прогрессировать при выполнении обязательных критериев: «Праведная победа», «Щит Афины», «Орден вурдалаков», «Выследить их», «Это все, что у тебя есть?», «Кости, а не узы».
  • Экипажи, которым не удалось найти битву «Песочные часы» после погружения, больше не смогут загореться при возвращении на исходный сервер.
  • Ящики с ресурсами, помещенные на пришвартованную гребную лодку, теперь должны быть видны и доступны после выхода из Туннелей Проклятых.

Производительность и стабильность:

  • Теперь игроки должны обнаружить, что внутриигровой голосовой чат работает стабильно при игре на разных платформах и в разных регионах.
  • Внесены улучшения в процесс совершения покупок в магазине при большой нагрузке, что сокращает количество сценариев, в которых игроки могут застрять в «подсчете монет».
  • Игроки больше не должны застревать в ожидании при попытке приобрести акцию Торговой компании.
  • Игроки, возвращающиеся через Туннели Проклятых после Несказанной истории, больше не должны сталкиваться с ошибкой Орехоборода.
  • Внесены дополнительные улучшения в стабильность игры, чтобы уменьшить количество сценариев, в которых игроки неожиданно выходят из игры или отключаются от сеанса.

Античит:

  • Игроки в Steam больше не должны сталкиваться с ошибкой о том, что Easy Anti-Cheat не установлен при установке из Steam Store.
  • Внесены улучшения в обнаружение античита, снижающие частоту возникновения у игроков ошибки Hazelnutbeard.
  • Внесены улучшения в обнаружение античита для дополнительной защиты от внешнего доступа.

Пользовательский интерфейс:

  • Теперь игроки могут успешно отправлять приглашения в гильдию игрокам, которых нет в списке друзей Xbox.
  • Игроки на ПК теперь обнаружат, что их настройки графики последовательно сохраняются во всех сеансах.
  • Члены экипажа, атакованные врагом, теперь будут иметь соответствующую метку статуса экипажа на своей табличке с именем.
  • Рубиновая абордажная сабля, показанная в предварительном просмотре Адмиралтейства, теперь более точно соответствует используемому оружию.
  • Предметы «Цветущая дикая роза» теперь отображают правильную иконографию в косметических сундуках.
  • При просмотре эмоции «Танец фонарей» в сундуке с косметикой теперь отображается правильный цвет пламени.
  • Благородные спартанские паруса теперь отображают правильную иконографию в сундуке для персонализации корабля.
  • Игроки, пытающиеся закрыть виртуальную клавиатуру во время набора текста в текстовом чате, теперь обнаруживают, что меню закрыто.

Визуальное и аудио:

  • Игроки теперь должны постоянно видеть название своего корабля на гербе корабля при присоединении к сеансу.
  • Во время навигации по островам игроки больше не должны видеть, как листья иногда появляются и выпадают.
  • Наблюдая за тенями, отбрасываемыми на борт корабля, игроки больше не должны видеть, как тени веревок иногда появляются и исчезают во время движения.
  • При получении ключа капитана во время путешествия с потерянным грузом теперь должно быть видно, что он правильно лежит в руке игрока.
  • Во время путешествия по «Легенде о затонувшем королевстве» при поднятии медальона «Золотые накопители» он больше не должен визуально сжиматься в руке игрока.
  • Игроки, путешествующие по миру, больше не должны видеть, как большие тени появляются и исчезают на островах или в море.
  • Игроки, подбирающие «Остаток силы» или «Пепел руин», теперь видят правильную анимацию при удерживании.
  • Игроки, неоднократно уклоняющиеся с помощью меча, должны продолжать видеть, как их меч покачивается, когда они возвращаются к блокированию.
  • Во время схваток с абордажными абордажами со скелетами и фантомами анимация ударов и блокирования теперь более точно синхронизируется как для игроков, так и для врагов.
  • Игроки, быстро плавающие под водой, теперь будут видеть правильные эффекты пузырей с обеих рук.
  • – Ключ от башни с часами теперь должен правильно лежать в руке игрока. «Путешествие на остров Мели»
  • – Таинственный незнакомец теперь плавно анимируется во время начальной заставки. «Разрушитель пелен»

Окружающая среда:

  • Экипажи, исследующие затонувший корабль, снова смогут легко находить черепа с наградами из каюты капитана.
  • Команды, открывающие Хранилище под Фортом Проклятых, теперь смогут найти сокровища, аккуратно разложенные на поверхностях.

Текст и локализация:

  • Tall Tales, чтобы уменьшить дублирование текста на разных языках. Улучшения, внесенные в книги квестов Легенда об острове обезьян
  • Паруса «Несломленные узы» теперь имеют подходящее название при просмотре в сундуке для настройки корабля.
  • Таша на заставе Древний Шпиль больше не повторяет слова в своем диалоге.
  • Имена кораблей, использующие максимальную длину символов, больше не будут переполняться в журнале капитана.
  • Текст, отображаемый на экране загрузки, теперь будет отображаться правильно при использовании сверхширокого монитора.
  • Имя Проклятого капитана всегда должно отображаться рядом с соответствующими субтитрами на всех языках. «Жизнь пирата»

Известные вопросы:

Система поиска игроков Open Crew временно отключена

  • Из-за проблемы, обнаруженной в этом обновлении, у игроков в настоящее время не будет возможности выбрать сеанс Open Crew и присоединиться к нему из внешнего меню. Команда работает над решением этой проблемы и восстановлением системы подбора игроков в Open Crew в рамках полного обновления 12-го сезона, которое выйдет 30 апреля.

Размер загрузки: Steam: 8,3 ГБ

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