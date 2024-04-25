Sea of Thieves получил обновление 2.10.3

Море зовёт вас в путешествие, полное приключений, опасностей и сокровищ. Станьте капитаном своего корабля, соберите команду из друзей или незнакомцев и отправляйтесь навстречу приключениям.

В этой игре вы можете браться за самые разные задания — будь то охота за редкими морскими существами, доставка ценных грузов или поиски затонувших галеонов испанских конкистадоров. Зарабатывайте славу, выполняя квесты для таинственных фракций или просто грабя и уничтожая вражеские корабли.

Со временем вы сможете найти свой собственный стиль игры: стать мирным рыбаком, отважным торговцем или бесстрашным охотником за сокровищами. Или же присоединиться к пиратскому братству и наводить ужас на все моря. Выбор за вами.

Во время путешествия по обширному миру, вы откроете для себя сотни таинственных островов, забытых рифов и подводных пещер. А где-то в недрах океана вы сможете найти фантастические сокровища давно исчезнувших цивилизаций. Но будьте осторожны — в этих тёмных глубинах вас ждут не только сокровища, но и древние чудовища вроде гигантских кальмаров и легендарных морских змеев.