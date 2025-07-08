Дневники разработки - Часть 4. Новый статус Морских бродяг

Sea Walker Saga — это стилизованная RPG/RTS от третьего лица, где вы управляете целым островом и отправляетесь в большое морское путешествие в поисках Материка.

На текущий момент реализовано 95% запланированных механик, и мы готовы делиться тем, что уже работает.

Что же вас ждет в Sea Walker Saga?

Кат-Сцены

С первых минут вас встретит кат-сцена, которая введёт в сюжет и плавно познакомит с управлением и исследованием мира. Так как это сюжетный проект, мы считаем очень важным передавать историю через постановочные сцены с персонажами и событиями на экране.

Изучение мира

Управляя персонажем от 3-его лица вы сможете изучать предметы окружения, собирать записки, общаться с персонажами и погружаться в историю — всё это без необходимости читать километры текста. Игра полностью озвучена профессиональными актёрами на русском и английском языках.

Свой остров

«Исла-мувими» — это не просто остров, где вы можете строить и изучать чертежи, а полноценное транспортное средство. Мы реализовали управление с тягой, фиксацией и разворотами двигателей — работать с этим гигантом приятно, а по ощущениям он получился масштабным и величественным. Первые ассоциации при управлении — «Сокол тысячелетия» из Star Wars, и сравнение, надо сказать, не случайно.

Изучение чертежей и прокачка

Одна из механик — мини-игра, посвящённая изучению чертежей зданий. Она представляет собой головоломку: нужно соединить все точки на экране, не пересекая линию. Механика расслабляющая и в то же время вовлекающая — отличный способ сменить темп перед тем, как заняться строительством. Более того, изучение чертежей позволит улучшать уровень зданий на вашем острове.

Управление дроном и батискафом

Да у нас есть и полноценный авиа-симулятор и симулятор подводного мира.

Бери под контроль технику, которая производится на острове и отправляйся в бой!

Строительство

Построить здания можно в отведённых зонах на острове — маяк, двигатель, станция сборки, турели и даже ангар для дрона, который будет использоваться для нападений на другие плавучие острова. И это еще далеко не все, что уже реализовано.

Главное здание — маяк.

Это не только ориентир, но и центр управления: тут хранятся собранные записки, растения, картины и коллекционные предметы. В будущем мы планируем развить механику садоводства — вы сможете ухаживать за найденными растениями, наблюдать за их ростом и изменениями. Ну и самое главное внутри маяка — это карта. Именно с помощью нее вы сможете отправляться в путешествие.

Изучение мира не ограничивается поверхностью.

Ваш персонаж может надеть глубоководный акваланг, вдохновлённый изобретениями Кусто и Ганьяна, и погрузиться на морское дно. Там вас ждут коллекционные находки, элементы и подводные пейзажи. А если хочется глубже — стройте подводную верфь, собирайте батискаф и участвуйте в подводных гонках. Подробности пока оставим за кадром — эту механику лучше изучать самому. Батискаф также пригодится в бою: с его помощью можно как обороняться, так и атаковать.

Перестрелки

Вам предстоят и миссии, связанные с высадками на острова, где вас ждет динамичная, с уклонами и укрытиями, вдохновленная Mass Effect. Мы хотели сделать бои не дополнительной опцией, а полноценной частью игры — и надеемся, что у нас это получилось.

Ранний доступ мы планируем к выпуску уже в этом году, где вас будет ждать полноценная кампания на 4+ часов с 6-ю изменяющимися локациями, а демоверсия Sea Walker Saga доступна в Steam и VK Play уже сегодня. Загружайте, пробуйте, делитесь впечатлениями. В ней пока не все элементы финальной версии, но общую концепцию можно прочувствовать уже сейчас.

Добавляйте игру в желаемое и обязательно напишите нам свою обратную связь — она помогает нам двигаться дальше и делает проект еще качественней и интереснее.

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