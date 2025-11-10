Вышло последнее обновление демо-версии стимпанк-стратегии Sea Walker Saga

Перед выходом игры Sea Walker Saga в ранний доступ мы выпускаем финальное демо-обновление и оно получилось действительно мощным.
Sea Walker Saga — это стимпанк приключение с элементами стратегии и ролевой игры от третьего лица. Вам предстоит построить личный боевой остров «Исла Мувими» и отправиться на нём бороздить бескрайний мировой океан в поисках легендарного материка.
Что же изменилось?
- подтянули оптимизацию;
- обновили и доработали анимации, добавили мокап - движения, которые писали вместе с Mocap Tric;
- полностью переработали все кат-сцены;
- пересобрали саунд-дизайн - теперь атмосфера погружает с головой;
- внедрили новые механики импакта;
- теперь видно здоровье зданий и острова, видно урон от турелей и дрона;
- увеличили скорость острова;
- сделали бои еще динамичнее и зрелищнее;
- пиратские острова и противники действуют умнее и хитрее: они смогут давить, нападать, оплывать вас с тыла.
Благодаря новым улучшениям вы сможете по-настоящему прочувствовать драйв и мощь морских сражений на своих островах!
Это заключительное обновление перед ранним доступом, а впереди вас ждёт настоящий морской адреналин. Спасибо, что следите за проектом и помогаете нам делать Sea Walker Saga лучше!
Обновление уже доступно в Steam и VK Play.
