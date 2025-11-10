ЧАТ ИГРЫ
Sea Walker Saga 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Стратегия, Инди, От третьего лица, Стимпанк
8.3 24 оценки

Вышло последнее обновление демо-версии стимпанк-стратегии Sea Walker Saga

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Перед выходом игры Sea Walker Saga в ранний доступ мы выпускаем финальное демо-обновление и оно получилось действительно мощным.

Sea Walker Saga — это стимпанк приключение с элементами стратегии и ролевой игры от третьего лица. Вам предстоит построить личный боевой остров «Исла Мувими» и отправиться на нём бороздить бескрайний мировой океан в поисках легендарного материка.

Что же изменилось?

  • подтянули оптимизацию;
  • обновили и доработали анимации, добавили мокап - движения, которые писали вместе с Mocap Tric;
  • полностью переработали все кат-сцены;
  • пересобрали саунд-дизайн - теперь атмосфера погружает с головой;
  • внедрили новые механики импакта;
  • теперь видно здоровье зданий и острова, видно урон от турелей и дрона;
  • увеличили скорость острова;
  • сделали бои еще динамичнее и зрелищнее;
  • пиратские острова и противники действуют умнее и хитрее: они смогут давить, нападать, оплывать вас с тыла.

Благодаря новым улучшениям вы сможете по-настоящему прочувствовать драйв и мощь морских сражений на своих островах!

Это заключительное обновление перед ранним доступом, а впереди вас ждёт настоящий морской адреналин. Спасибо, что следите за проектом и помогаете нам делать Sea Walker Saga лучше!

Обновление уже доступно в Steam и VK Play.

Обновление уже доступно в Steam и VK Play.

