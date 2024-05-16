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Second Sun 2025 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица
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Анонсирован высокооктановый ролевой шутер от первого лица Second Sun для ПК

monk70
Новости

Издатель Iceberg Interactive и разработчик GreyWolf Entertainment анонсировали Second Sun, высокооктановый шутер от первого лица с элементами ролевой игры. Он будет доступен для ПК в Steam. Дата релиза не была объявлена.

Second Sun — это динамичный шутер от первого лица с элементами ролевой игры, действие которого происходит в открытом мире, наполненном интригующими достопримечательностями, процедурно генерируемыми подземельями и тоннами добычи. Исследуйте огромную живописную карту и используйте свои способности, чтобы спасти Империю от разрушения и не дать миру погрузиться во тьму.

Между Империей и Орденом Второго Солнца бушует гражданская война. Земля опустошена, и Империя находится на грани разрушения. Надежда быстро тает, поскольку свет Доброго Солнца тускнеет. Вы — Солнечнорожденный, воин с особыми способностями, которому поручено защищать Империю. Вся надежда на то, что вы выиграете войну. Империя ожидает от вас многого.

Сражайтесь с врагами, используя способности своего класса, оружие и, прежде всего, свои навыки в этой высокооктановой RPG-шутере от первого лица. Бой динамичен и основан на движении. Враги будут царапать вас, стрелять и преследовать вас.

Убивайте, грабьте и улучшайте свое снаряжение. В Second Sun есть четкая система развития, которая делает каждое убийство захватывающим. В каждом падении врага и каждом сундуке может содержаться важный предмет для вашего квеста. Статистика, на которой вы хотите сосредоточиться, и то, как вы хотите построить своего Солнечнорожденного, зависит от вас.

Тщательно проработанный мир с импрессионистическим характером. Наслаждайтесь прекрасными окрестностями и помните, почему вы сражаетесь — чтобы вернуть свет Доброго Солнца. Second Sun использует смесь открытой карты с такими элементами, как процедурно генерируемые расположения врагов, достопримечательности, добыча и подземелья, чтобы сделать каждую встречу уникальной и захватывающей.

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
shurasick876
процедурно генерируемыми подземельями

Помянем.

3
FrankPank

что за жесть

1
Вадим Якимов

"вижу некоторое высокооктановое дерьмо"

1
Alex40001

че этим заправлять?

0
Верзор

А высокооктановый - это как?

0