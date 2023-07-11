Новый трейлер Sengoku Dynasty демонстрирует различные типы домов ©

Разработчик Superkami и издатель Toplitz Productions выпустили еще один трейлер своей предстоящей ролевой игры с открытым миром, градостроительного симулятора и гибрида симулятора жизни Sengoku Dynasty.

Видео демонстрирует различные типы жилья, которые мы можем построить в игре, начиная с палатки и заканчивая простым убежищем. По мере того, как все становится более постоянным, мы можем строить маленькие, стандартные и большие дома, способные вместить одного, двух и четырех человек соответственно.

Мы можем постепенно открывать эти дома по мере повышения уровня нашей династии.