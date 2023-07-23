Трейлер Sengoku Dynasty показывает пышные биомы и прекрасные времена года ©

Разработчик Superkami и издатель Toplitz Productions выпустили еще один трейлер своей предстоящей ролевой игры с открытым миром, градостроительного симулятора и гибрида симулятора жизни Sengoku Dynasty.

На этот раз мы увидим пышную природу, в которой мы сможем построить нашу деревню, независимо от того, ищем ли мы жизненно важные ресурсы или просто красивое место для наслаждения. Говоря о красоте, игра также включает в себя одну из самых привлекательных характеристик Японии, тот факт, что в ней очень характерные и часто впечатляющие времена года, поэтому вы можете ожидать цветения сакуры, снег и многого другого.

Sengoku Dynasty — интересный гибрид ролевой игры с открытым миром, градостроительного симулятора и симулятора жизни, который выйдет на ПК в раннем доступе 10 августа.