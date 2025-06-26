В свежем обновлении Sengoku Dynasty появились разбойничьи набеги на вашу деревню

Студия Superkami продолжает развивать Sengoku Dynasty, действие которой происходит в средневековой Японии. В свежем патче 1.1 главным нововведением стали разбойничьи набеги на вашу деревню — теперь игрокам предстоит защищать свои стены в духе классического фильма «Семь самураев».
Разработчики предупреждают: когда прозвучит деревенский колокол — враги уже близко. Нужно вооружить стражей в башнях и приготовиться к сражению, в одиночку или с друзьями.
Кроме боёв с бандитами, патч добавил новые здания, доспехи, прически, обновлённые квесты и улучшения баланса.
Игра вышла в раннем доступе Steam в августе 2023 года, а полный релиз состоялся в ноябре 2024-го. За это время Sengoku Dynasty получила более 6 тысяч отзывов с 74% положительных.
Не понимаю мазохистов, которым нравится когда на базу, которую они долго строили приходят мобы и начинают руинить
Это же чЭлендж.) Ну и наверняка будет возможность включать какой-нибудь мирный режим.
Просто часто разрабы не учитывают при рейдах наличие живого игрока на базе. И это хрень когда ты на другой половине карты, а у тебя рейд стартует
Ну это смотря как предупреждают, в Bellwright например разбойники на след. день приходят с предупреждением и то время есть для подготовки.
зачем вообще писать про этот мусор?
Разве плохая игра?
я вообще не знаю что это такое и знать не хочу