В свежем обновлении Sengoku Dynasty появились разбойничьи набеги на вашу деревню

Студия Superkami продолжает развивать Sengoku Dynasty, действие которой происходит в средневековой Японии. В свежем патче 1.1 главным нововведением стали разбойничьи набеги на вашу деревню — теперь игрокам предстоит защищать свои стены в духе классического фильма «Семь самураев».

Разработчики предупреждают: когда прозвучит деревенский колокол — враги уже близко. Нужно вооружить стражей в башнях и приготовиться к сражению, в одиночку или с друзьями.

Кроме боёв с бандитами, патч добавил новые здания, доспехи, прически, обновлённые квесты и улучшения баланса.

Игра вышла в раннем доступе Steam в августе 2023 года, а полный релиз состоялся в ноябре 2024-го. За это время Sengoku Dynasty получила более 6 тысяч отзывов с 74% положительных.