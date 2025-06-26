ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sengoku Dynasty 10.08.2023
Адвенчура, Ролевая, Симулятор, От первого лица
7.8 173 оценки

В свежем обновлении Sengoku Dynasty появились разбойничьи набеги на вашу деревню

butcher69 butcher69

Студия Superkami продолжает развивать Sengoku Dynasty, действие которой происходит в средневековой Японии. В свежем патче 1.1 главным нововведением стали разбойничьи набеги на вашу деревню — теперь игрокам предстоит защищать свои стены в духе классического фильма «Семь самураев».

Разработчики предупреждают: когда прозвучит деревенский колокол — враги уже близко. Нужно вооружить стражей в башнях и приготовиться к сражению, в одиночку или с друзьями.

Кроме боёв с бандитами, патч добавил новые здания, доспехи, прически, обновлённые квесты и улучшения баланса.

Игра вышла в раннем доступе Steam в августе 2023 года, а полный релиз состоялся в ноябре 2024-го. За это время Sengoku Dynasty получила более 6 тысяч отзывов с 74% положительных.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Не понимаю мазохистов, которым нравится когда на базу, которую они долго строили приходят мобы и начинают руинить

2
Vespasian1905

Это же чЭлендж.) Ну и наверняка будет возможность включать какой-нибудь мирный режим.

Aleksey Aleshka Vespasian1905

Просто часто разрабы не учитывают при рейдах наличие живого игрока на базе. И это хрень когда ты на другой половине карты, а у тебя рейд стартует

Marie Roswell Aleksey Aleshka

Ну это смотря как предупреждают, в Bellwright например разбойники на след. день приходят с предупреждением и то время есть для подготовки.

1
Юрий Пенкин

зачем вообще писать про этот мусор?

Hevin

Разве плохая игра?

Юрий Пенкин Hevin

я вообще не знаю что это такое и знать не хочу