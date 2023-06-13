Дневник разработки Hellblade 2 посвящен технологии захвата движения ©

Ninja Theory на Xbox Games Showcase выпустила интересный трейлер, который в очередной раз показал силу молодой серии Hellblade, но многие геймеры ждали конкретного геймплея. Именно по этой причине некоторые решили включить Xbox Games Showcase Extended.



Hellblade 2 - один из двух крупных релизов Microsoft, который должен появиться на рынке в 2023 году. Корпорация хочет предложить не менее четырех эксклюзивных игр в течение 12 месяцев, и игра Ninja Theory входит в этот список.



Разработчики из Великобритании присоединились к Microsoft в 2018 году, а Hellblade 2 была анонсирована одновременно с анонсом Xbox Series X в 2019 году. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и, как ожидается, продемонстрирует потенциал новейшей технологии Epic Games.



Ninja Theory, однако, в очередной раз не стала акцентировать внимание на конкретном, продолжительном и детальном геймплее. Разработчики рассказали о процессе разработки долгожданной истории.