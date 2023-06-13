Ninja Theory на Xbox Games Showcase выпустила интересный трейлер, который в очередной раз показал силу молодой серии Hellblade, но многие геймеры ждали конкретного геймплея. Именно по этой причине некоторые решили включить Xbox Games Showcase Extended.
Hellblade 2 - один из двух крупных релизов Microsoft, который должен появиться на рынке в 2023 году. Корпорация хочет предложить не менее четырех эксклюзивных игр в течение 12 месяцев, и игра Ninja Theory входит в этот список.
Разработчики из Великобритании присоединились к Microsoft в 2018 году, а Hellblade 2 была анонсирована одновременно с анонсом Xbox Series X в 2019 году. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и, как ожидается, продемонстрирует потенциал новейшей технологии Epic Games.
Ninja Theory, однако, в очередной раз не стала акцентировать внимание на конкретном, продолжительном и детальном геймплее. Разработчики рассказали о процессе разработки долгожданной истории.
Дневник разработки Hellblade 2 посвящен технологии захвата движения©
Ninja Theory на Xbox Games Showcase выпустила интересный трейлер, который в очередной раз показал силу молодой серии Hellblade, но многие геймеры ждали конкретного геймплея. Именно по этой причине некоторые решили включить Xbox Games Showcase Extended.
))))и опять не показали ничего.; года уже захватывают движения
Они и перед первой игрой не показали толком геймплей. Был геймплей альфа-версии, но они потом полностью все переделали. В принципе за качество продукции Ниндзей можно не переживать, учитывая, как основательно они подходят к производству своих игр. А то, что не хотят палить геймплей до игры - их право, может, так даже и лучше будет для восприятия. И так понятно, что 2-я часть - это развитие идей и механик первой, что-то прям революционное мы вряд ли увидим.