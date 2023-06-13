Senua's Saga: Hellblade 2 TBA
7.5 140 оценок

Дневник разработки Hellblade 2 посвящен технологии захвата движения

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Procy_on
Новости

Ninja Theory на Xbox Games Showcase выпустила интересный трейлер, который в очередной раз показал силу молодой серии Hellblade, но многие геймеры ждали конкретного геймплея. Именно по этой причине некоторые решили включить Xbox Games Showcase Extended.

Hellblade 2 - один из двух крупных релизов Microsoft, который должен появиться на рынке в 2023 году. Корпорация хочет предложить не менее четырех эксклюзивных игр в течение 12 месяцев, и игра Ninja Theory входит в этот список.

Разработчики из Великобритании присоединились к Microsoft в 2018 году, а Hellblade 2 была анонсирована одновременно с анонсом Xbox Series X в 2019 году. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и, как ожидается, продемонстрирует потенциал новейшей технологии Epic Games.

Ninja Theory, однако, в очередной раз не стала акцентировать внимание на конкретном, продолжительном и детальном геймплее. Разработчики рассказали о процессе разработки долгожданной истории.

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Мрачный отрывок из Senua's Saga: Hellblade 2 показывает диалог разных личностей главной героини
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Страница Senua's Saga: Hellblade II появилась в Steam
Комментарии: 2
Ваш комментарий
SULIK 712

))))и опять не показали ничего.; года уже захватывают движения

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ГАЗ-М20

Они и перед первой игрой не показали толком геймплей. Был геймплей альфа-версии, но они потом полностью все переделали. В принципе за качество продукции Ниндзей можно не переживать, учитывая, как основательно они подходят к производству своих игр. А то, что не хотят палить геймплей до игры - их право, может, так даже и лучше будет для восприятия. И так понятно, что 2-я часть - это развитие идей и механик первой, что-то прям революционное мы вряд ли увидим.

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