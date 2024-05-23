Энтузиасты показали, как выглядит экшен Senua's Saga: Hellblade 2 в VR-режиме с видом от первого лица

Мрачный скандинавский экшен Senua's Saga: Hellblade 2 от Ninja Theory только что вышел в релиз, но уже успел заинтересовать сообщество создателей модов своим потенциалом. Энтузиастам уже удалось избавиться от черных полос и повысить общую производительность, а теперь они вознамерились добавить в игру полноценный VR-режим. Используя готовые инструменты, им уже удалось реализовать режим от первого лица и показать, как будет выглядеть игра в виртуальной реальности.
Как оказалось, перенести Hellblade 2 в формат VR не составило особого труда. Поскольку игра была создана на базе движка Unreal Engine 5, у энтузиастов уже были готовые инструменты, которые изменяют позицию камеры в игре и позволяют добиться эффекта полного погружения.
VR-режим в Senua's Saga: Hellblade 2 с видом от третьего лица не выделяется чем-то примечательным. В этом формате у игроков будет возможность лучше рассмотреть некоторые детали лицевой анимации, но больше здесь нет ничего интересного. Гораздо лучше игра выглядит в VR с видом от первого лица. В таком виде чувствуется невероятная атмосфера игры, но, к сожалению, появляются некоторые проблемы с анимациями. Авторам осталось доработать свою идею и выпустить полноценный VR-мод для публичного использования.
уже тошнить начало..(
купил quest2, поиграл в аликс и хл2вр, фаллаут4вр, бордерлэндс2вр, дум3вр. Больше ничего не запомнилось. Продал и забыл.
Первую часть в VR проходил. Правда не полноценным(с геймпадом в руках) Но мне зашло.
Прикольно