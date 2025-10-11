Вышло обновление для Serious Sam 2 в честь двадцатилетия игры

Студия Croteam выпустила юбилейное обновление для шутера Serious Sam 2, приуроченное к двадцатилетию с момента его первоначального релиза. Владельцы игры в Steam получили апдейт бесплатно.

Ключевым нововведением стала официальная интеграция в игру популярной фанатской модификации Renovation Mod. Этот мод представляет собой глобальную косметическую переработку, которая вносит улучшения в различные аспекты игры. Были обновлены визуальные эффекты, анимации и модели некоторого оружия, а также доработан интерфейс.

Помимо этого, разработчики внесли и другие изменения, затронувшие графику, уровни, мультиплеер и звуковое сопровождение. В игру также была встроена модификация InSamnity! 2, которая позволяет более гибко настраивать игровой процесс, например, добавляя новых противников. Вместе с обновлением в Steam появились и новые предметы для сообщества, включая коллекционные карточки, фоны профиля и аватары.