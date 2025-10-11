Вышло обновление для Serious Sam 2 в честь двадцатилетия игры

Студия Croteam выпустила юбилейное обновление для шутера Serious Sam 2, приуроченное к двадцатилетию с момента его первоначального релиза. Владельцы игры в Steam получили апдейт бесплатно.
Ключевым нововведением стала официальная интеграция в игру популярной фанатской модификации Renovation Mod. Этот мод представляет собой глобальную косметическую переработку, которая вносит улучшения в различные аспекты игры. Были обновлены визуальные эффекты, анимации и модели некоторого оружия, а также доработан интерфейс.
Помимо этого, разработчики внесли и другие изменения, затронувшие графику, уровни, мультиплеер и звуковое сопровождение. В игру также была встроена модификация InSamnity! 2, которая позволяет более гибко настраивать игровой процесс, например, добавляя новых противников. Вместе с обновлением в Steam появились и новые предметы для сообщества, включая коллекционные карточки, фоны профиля и аватары.
Недооценненая часть.
худшая часть
Играется и стреляется весело, но дизайн и стилизация отвратительные
Игра со своим вайбом. Мне она больше напоминает игру для детей, чем оригинальная серия Сэма
непопулярная часть, но стилизация прямо то, что надо для сэма. он никогда не хватал звезд с неба по графону, но в таком мультяшном виде игры хорошо сохраняются.
Харваты спустя 20 лет не забыли про Сёмку 2-го.
Храни господь кро тим и прокляни дьявол фанатиков что др**** на поганый реализм...
Так и не поиграл ниразу в неё или хотя бы в первую часть(
А в чем проблема? В Стиме комплект из ремастеров первых частей и двушка копейки стоят на распродажах, разрабы поддерживают их в актуальном состянии и проблем с их работой не будет.
Если не заострять внимание на мультяшности (причем до второго Сэма был консольный Next Encounter, стиль позаимствован оттуда), то вообще-то это крутой шутан. Все еще приятно смотрится и бодро играется. Croteam молодцы что не забывают о своем наследии.
Кстати, один раз пробовал играть в неё у друга, показалась мне странноватой, больше привлекала the first encounter. Сегодня себе в корзинку стима закинул, можно будет попробовать ещё раз)
// Азамат Шехов
А 3 части будет какой нибудь офф апдейт в случае юбилея?) А то там тоже проблем до хреновой горы, как минимум оригинальная версия весьма не слабо умудряется нагибать современные комплектующие в виду оптимизации под однопоточные процы.