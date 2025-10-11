ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Serious Sam 2 11.10.2005
Экшен, Шутер, От первого лица
8.3 876 оценок

Вышло обновление для Serious Sam 2 в честь двадцатилетия игры

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Croteam выпустила юбилейное обновление для шутера Serious Sam 2, приуроченное к двадцатилетию с момента его первоначального релиза. Владельцы игры в Steam получили апдейт бесплатно.

Ключевым нововведением стала официальная интеграция в игру популярной фанатской модификации Renovation Mod. Этот мод представляет собой глобальную косметическую переработку, которая вносит улучшения в различные аспекты игры. Были обновлены визуальные эффекты, анимации и модели некоторого оружия, а также доработан интерфейс.

Помимо этого, разработчики внесли и другие изменения, затронувшие графику, уровни, мультиплеер и звуковое сопровождение. В игру также была встроена модификация InSamnity! 2, которая позволяет более гибко настраивать игровой процесс, например, добавляя новых противников. Вместе с обновлением в Steam появились и новые предметы для сообщества, включая коллекционные карточки, фоны профиля и аватары.

15
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Рикочико

Недооценненая часть.

7
InkubatorKlef

худшая часть

3
Fess Redfern

Играется и стреляется весело, но дизайн и стилизация отвратительные

1
Гамер132

Игра со своим вайбом. Мне она больше напоминает игру для детей, чем оригинальная серия Сэма

5
Озверин

непопулярная часть, но стилизация прямо то, что надо для сэма. он никогда не хватал звезд с неба по графону, но в таком мультяшном виде игры хорошо сохраняются.

4
zangx

Харваты спустя 20 лет не забыли про Сёмку 2-го.

2
Дворф

Храни господь кро тим и прокляни дьявол фанатиков что др**** на поганый реализм...

2
Jesse Faden

Так и не поиграл ниразу в неё или хотя бы в первую часть(

1
Night Driving Avenger

А в чем проблема? В Стиме комплект из ремастеров первых частей и двушка копейки стоят на распродажах, разрабы поддерживают их в актуальном состянии и проблем с их работой не будет.

Night Driving Avenger

Если не заострять внимание на мультяшности (причем до второго Сэма был консольный Next Encounter, стиль позаимствован оттуда), то вообще-то это крутой шутан. Все еще приятно смотрится и бодро играется. Croteam молодцы что не забывают о своем наследии.

1
Merelone

Кстати, один раз пробовал играть в неё у друга, показалась мне странноватой, больше привлекала the first encounter. Сегодня себе в корзинку стима закинул, можно будет попробовать ещё раз)

Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

Makar_AS8

А 3 части будет какой нибудь офф апдейт в случае юбилея?) А то там тоже проблем до хреновой горы, как минимум оригинальная версия весьма не слабо умудряется нагибать современные комплектующие в виду оптимизации под однопоточные процы.