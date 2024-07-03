Session: Skate Sim привлекла 2 миллиона игроков

NACON и creā-ture Studios, что Session: Skate Sim, запущенная в сентябре 2022 года, собрала сообщество из более чем 2 миллионов игроков. В ознаменование этого события команда разработчиков представила предстоящий дополнительный контент, посвященный городу, на который этим летом будут обращены все взгляды: Парижу, столице моды и роскоши, а также скейт-спотов.

Игроки смогут открыть для себя знаковые места Города Света, включая эспланаду и лестницы Трокадеро, пандусы и пирамиды площади Республики, а также берега Сены. Этот дополнительный контент будет выпущен 18 июля 2024 года.

Студия планирует продолжать активно поддерживать игру, регулярно выпуская новые обновления и дополнительный контент.