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Shadow Labyrinth 18.07.2025
Экшен, Адвенчура, Платформер
4.9 15 оценок

Для мрачной метроидвании Shadow Labyrinth вышел нейросетевой текстовый русификатор

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователи Chillstream и most2820 сделали нейросетевой текстовый русификатор для Shadow Labyrinth от издательства Bandai Namco.

Shadow Labyrinth "Русификатор текста"

Игра представляет собой мрачную платформер-метроидванию по мотивам Pac-Man: Мечника №8 будит странное существо - летающая жёлтая сфера по имени Пак. Вместе они оказываются на неизвестной планете, где когда-то была большая война, от которой остались только руины. По началу Мечник довольно слабый и может лишь убегать от врагов, но постепенно из жертвы он сам превращается в охотника.

Shadow Labyrinth доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

6
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
askazanov

Ну хоть для чего то они полезны эти нейросети !)

Главный инженегр

Кто все эти люди, кто постоянно вместо буквы "и" вставляет букву "й". У них не андроид, а андройд, не воин, а войн, не выиграл, а выйграл, не метроидвания, а вы сами видите что. Недоумки

нитгитлистер

после грим выглядит немного мультяшно чтоли. но думаю поиграть определённо стоит

Виталик47

ПетроИвания