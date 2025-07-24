Для мрачной метроидвании Shadow Labyrinth вышел нейросетевой текстовый русификатор

Как стало известно, пользователи Chillstream и most2820 сделали нейросетевой текстовый русификатор для Shadow Labyrinth от издательства Bandai Namco.

Игра представляет собой мрачную платформер-метроидванию по мотивам Pac-Man: Мечника №8 будит странное существо - летающая жёлтая сфера по имени Пак. Вместе они оказываются на неизвестной планете, где когда-то была большая война, от которой остались только руины. По началу Мечник довольно слабый и может лишь убегать от врагов, но постепенно из жертвы он сам превращается в охотника.

Shadow Labyrinth доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.