Новые атмосферные скриншоты экшен-хоррора Shadowman: Darque Legacy ©

Человек-тень возвращается в первой игре за почти двадцать лет: предыдущая игра, Shadow Man: 2econd Coming, вышла в 2002 году на PS2. Если, конечно не считать Shadow Man Remastered, а первая игра вышла в далеком 1999 году.

Вчера разработчик Blowfish Studios и издатель Valiant Entertainment анонсировали Shadowman: Darque Legacy, новую игру в жанре экшен-хоррор, которая выйдет на Xbox Series X|S, PS5 и PC в 2024 году.

В Shadowman: Darque Legacy вы играете за новичка Джека Бонифация, который "встает на пути растущего зла, угрожающего всему, за что боролись его предшественники". Подробности сюжета пока немногословны, но вам предстоит "столкнуться с фанатичными культистами Братства, от громил с молотами до некромантов, и сразиться с поистине жуткими существами, выползшими из самых бездонных глубин". Вы также будете исследовать "яркие, детализированные локации в Liveside и пробираться через их темные отражения в адском царстве Deadside", перемещаясь между царствами для решения различных головоломок и поднимаясь по "RPG-lite" системе развития персонажа, которая позволит вам стать Человек-тенью "достойным страха".

Страница игры появилась в Steam и благодаря этому мы можем увидеть несколько атмосферных скриншотов:

Shadowman: Darque Legacy выйдет для Xbox Series X|S в 2024 году.