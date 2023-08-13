В Shadowrun (2007) могла быть однопользовательская кампания в стиле System Shock ©

Киберпанково-фантастический мир настольной ролевой игры Shadowrun 1989 года неоднократно адаптировался для видеоигр, начиная с ролевой игры для SNES в 2003 году. В 2007 студия FASA и компания Microsoft выпустили многопользовательский шутер в духе Counter-Strike, который провалился. В то время многопользовательский шутер по полной цене был еще большим риском, чем сегодня, а поклонники Shadowrun увидели в нем жанровое несоответствие. После выхода игра получила плохие отзывы а продалась еще хуже.



Хотя дизайнер Билл Фултон ранее говорил, что "Shadowrun изначально задумывалась как игра с полноценным режимом кампании", более подробная информация о том, какой была бы эта кампания и почему она была вырезана, появилась во время недавней видеоконференции с разработчиками.

"Это была линейная, основанная на прогрессии System Shock ролевая игра", - сказал менеджер сообщества Дэвид Абзуг. Он также пояснил, что вместо того, чтобы использовать те же карты, что и в многопользовательском режиме, кампания должна была иметь свои собственные уровни и охватывать всю широту сеттинга, включая его виртуальный мир - Матрицу. "Это одна из причин, по которой ее сократили. Она была очень обширной. В ней была Матрица, Астральная плоскость, все эти вещи, поэтому Microsoft решила, что нам нужно сузить фокус".