Shadows of Doubt представляет трейлер обновления и анонс на консолях

Если ты думал, что твоя работа сложная, то приветствую в Shadows of Doubt, где тебе предстоит стать частным детективом в научно-фантастическом городе, где даже воздух пропитан нуаром и загадками. Как сказал бы классик, “в каждом углу тебя подстерегает опасность”.

Свежий трейлер не только радует глаз обновлением Sharpshooter Assassin, но и заманивает геймеров на PS5 и Xbox Series X/S обещанием выхода в 2024. “Скоро, скоро,” – подумаешь ты, в ожидании, когда же наконец сможешь погрузиться в мир полный тайн и коррупции.

Задача стоит не из легких: раскрыть серию убийств, следуя логике “если не поймаю – убьют снова”. Ну и классически, заработать пару лишних монет, ведь детективу тоже нужно на что-то жить. Вспоминается фраза “деньги вперед”, правда?

То, что делает Shadows of Doubt уникальной, так это полная симуляция города. Ты можешь исследовать каждый уголок, каждую темную аллею и каждый закоулок. И кто знает, может, там найдется что-то, что поможет тебе в расследовании… или заставит нервничать чаще.

Ну что, готов проверить свои детективные способности? Помни, в Shadows of Doubt каждое твое решение влияет на ход расследования. Так что действуй обдуманно, как бы тебе не пришлось говорить: “Элементарно, Ватсон”, пытаясь выкрутиться из очередной передряги.