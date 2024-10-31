Состоялся релиз ремастера Shadows of the Damned

Сегодня состоялся релиз Shadows of the Damned: Hella Remastered от студии Grasshopper Manufacture. Разработчики так же представили релизный трейлер игры.

Ремастер уже доступен для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. На PC в магазине Steam игра выйдет через несколько часов.

В игре рассказывается об охотнике на демонов Гарсии Хотспуре. Когда злые силы похищают его возлюбленную, то ему приходится отправиться за ней прямиком в ад, чтобы вызволить девушку из лап сатаны и его приспешников.