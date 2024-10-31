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Shadows of the Damned 21.06.2011
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица
7.4 225 оценок

Состоялся релиз ремастера Shadows of the Damned

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз Shadows of the Damned: Hella Remastered от студии Grasshopper Manufacture. Разработчики так же представили релизный трейлер игры.

Ремастер уже доступен для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. На PC в магазине Steam игра выйдет через несколько часов.

В игре рассказывается об охотнике на демонов Гарсии Хотспуре. Когда злые силы похищают его возлюбленную, то ему приходится отправиться за ней прямиком в ад, чтобы вызволить девушку из лап сатаны и его приспешников.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
hi-hat

Было крайне забавно, когда я полез искать (был на сотку уверен, что её сто лет назад портировали) игру на пк, а оказалось, что порт буквально на днях выходит.

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sergeu78

это что за дичь бесовская

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Frost_47

magnifico

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