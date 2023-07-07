Популярная манга Shangri-La Frontier получит видеоигру, но платформы неизвестны ©

Сегодня компания Netmarble объявила о выпуске новой игры, посвященной популярной фэнтезийной манге Shangri-La Frontier.

Игра была представлена с трейлером во время специального мероприятия, и вы можете посмотреть его ниже. Он, безусловно, многообещающий, но ни платформы, ни сроки выхода не были объявлены. Хотя Netmarble известна в основном как разработчик мобильных устройств, многие издатели в этой отрасли пытаются выйти на домашние платформы, поэтому пока ничего нельзя сказать.

Вы можете ознакомиться с трейлером ниже. В нем упоминается, что все кадры находятся в стадии разработки, поэтому они не являются финальными.

Если вы не знакомы с Shangri-La Frontier, он дебютировал как серия веб-новелл, написанная Катариной в 2017 году, и приобрел известность как манга, иллюстрированная Рёсуке Фудзи в журнале Kodansha's Weekly Shounen Magazine в 2020 году.

Аниме-сериал был анонсирован ровно год назад, 7 июля 2022 года, продюсером выступила компания C2C. Интересно, что музыкальное сопровождение принадлежит студии Monaca Кэити Окабэ.