Геймпленый трейлер хоррор-симулятора стоматолога Shark Dentist

Студия Alice Games показала геймплейный трейлер своей новой игры Shark Dentist — симулятора стоматолога с элементами хоррора, где игрокам предстоит лечить зубы акул под наркозом. Релиз игры запланирован на 2026 год.
Shark Dentist — это хоррор-рогалик, в котором игроки примерят на себя роль стоматолога для огромных морских хищников. В мрачной клинике каждая процедура станет испытанием: пациенты непредсказуемы, а любая ошибка может обернуться смертельной опасностью.
Особенности геймплея:
- Напряжённая атмосфера: вылечите зубы акуле, не разбудив её. Каждая ошибка может привести к смертельным последствиям;
- Рогалик-механики: случайная генерация проблем с зубами, инструментов и дебафов делает каждую попытку уникальной;
- Многозадачность: следите за пульсом акулы, поддерживайте подачу кислорода, управляйте анестезией и выбирайте правильные инструменты;
- Реалистичное взаимодействие с инструментами: используйте шприцы, бормашину, зеркальце и даже дисковую пилу, чтобы справляться с различными задачами;
- Органичный баланс: управляйте уровнем стресса акулы, находя равновесие между болью от лечебного вмешательства и ограниченным запасом ресурсов.
Игрокам предстоит не только лечить зубы, но и контролировать уровень боли, дозировать препараты, следить за стрессом акул и сохранять себя в безопасности. Каждый сеанс представляет собой новый вызов: игрокам придётся балансировать между удачей, уровнем навыков и ограниченными ресурсами, чтобы вылечить пациента и не стать его жертвой.
Разработчик описывает игру как напряжённый симулятор с элементами выживания и рогалика, вдохновлённый фильмами “Челюсти” и “Пила”, а также инди-проектом Buckshot Roulette.
