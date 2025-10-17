Геймпленый трейлер хоррор-симулятора стоматолога Shark Dentist

Студия Alice Games показала геймплейный трейлер своей новой игры Shark Dentist — симулятора стоматолога с элементами хоррора, где игрокам предстоит лечить зубы акул под наркозом. Релиз игры запланирован на 2026 год.

Shark Dentist — это хоррор-рогалик, в котором игроки примерят на себя роль стоматолога для огромных морских хищников. В мрачной клинике каждая процедура станет испытанием: пациенты непредсказуемы, а любая ошибка может обернуться смертельной опасностью.

Особенности геймплея:

Напряжённая атмосфера: вылечите зубы акуле, не разбудив её. Каждая ошибка может привести к смертельным последствиям;

Рогалик-механики: случайная генерация проблем с зубами, инструментов и дебафов делает каждую попытку уникальной;

Многозадачность: следите за пульсом акулы, поддерживайте подачу кислорода, управляйте анестезией и выбирайте правильные инструменты;

Реалистичное взаимодействие с инструментами: используйте шприцы, бормашину, зеркальце и даже дисковую пилу, чтобы справляться с различными задачами;

Органичный баланс: управляйте уровнем стресса акулы, находя равновесие между болью от лечебного вмешательства и ограниченным запасом ресурсов.

Игрокам предстоит не только лечить зубы, но и контролировать уровень боли, дозировать препараты, следить за стрессом акул и сохранять себя в безопасности. Каждый сеанс представляет собой новый вызов: игрокам придётся балансировать между удачей, уровнем навыков и ограниченными ресурсами, чтобы вылечить пациента и не стать его жертвой.

Разработчик описывает игру как напряжённый симулятор с элементами выживания и рогалика, вдохновлённый фильмами “Челюсти” и “Пила”, а также инди-проектом Buckshot Roulette.