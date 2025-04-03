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Shenmue 21.08.2018
Экшен, Адвенчура
8.4 142 оценки

Shenmue стала лидером списка самых влиятельных игр всех времён

Simple Jack Simple Jack

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) представила результаты зрительского голосования, определившего наиболее значимую игру в истории. В перечне 21 номинанта, охватывающих разные платформы и поколения консолей, победу одержала Shenmue.

Академия признала влияние игры 1999 года, несмотря на некоторую неожиданность результата. Эксперты отмечают, что Shenmue предложила игрокам детализированный и живой мир с персонажами, живущими своей жизнью. Многие элементы игры были впоследствии заимствованы другими проектами, особенно серией GTA, представленной в списке двумя частями.

Оригинальная Grand Theft Auto 1997 года и Grand Theft Auto III заняли 21-е и 19-е места соответственно. Первая отмечена как основоположник культовой серии, а GTA 3 названа предтечей современных экшенов в открытом мире с видом от третьего лица.

В списке нашлось место и современным играм, таким как Baldur’s Gate III, чья глубина персонажей и свобода действий подтверждают статус игр как формы искусства. Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в феврале, отмечена за реалистичное и захватывающее отображение средневековой эпохи.

В топ-21 самых влиятельных игр по версии BAFTA вошли:

  • Shenmue;
  • Doom;
  • Super Mario Bros.;
  • Half-Life;
  • The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
  • Minecraft;
  • Kingdom Come: Deliverance 2;
  • Super Mario 64;
  • Half-Life 2;
  • The Sims;
  • Tetris (1984);
  • Tomb Raider (1996);
  • Pong (1972);
  • Metal Gear Solid;
  • World of Warcraft;
  • Baldur’s Gate III;
  • Final Fantasy VII;
  • Dark Souls;
  • Grand Theft Auto III;
  • The Elder Scrolls 5: Skyrim;
  • Grand Theft Auto.
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5
Shenmue
21.08.2018
Комментарии: 5
Ваш комментарий
JEKABRAZZ

И чем же значима для истории игровой индустрии Baldur’s Gate III? Kingdom Come: Deliverance 2 вообще только вышла.

0
Кей Овальд

Даже так? Надо будет в неё таки поиграть.

0
BewitchingBaron

первый раз про нее слышу... ладно дум, халфа, гта, но это?

-7
Hall_1920

Это игра, типа якудза конца 90-х. Поиграл немного, управление неудобное до жути. А вот наполнение реально радует

0
Миханик Шестеренкин

Игра опередившая свое время, как геймплейно, так и с технологической стороны.

3