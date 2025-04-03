Shenmue стала лидером списка самых влиятельных игр всех времён

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) представила результаты зрительского голосования, определившего наиболее значимую игру в истории. В перечне 21 номинанта, охватывающих разные платформы и поколения консолей, победу одержала Shenmue.

Академия признала влияние игры 1999 года, несмотря на некоторую неожиданность результата. Эксперты отмечают, что Shenmue предложила игрокам детализированный и живой мир с персонажами, живущими своей жизнью. Многие элементы игры были впоследствии заимствованы другими проектами, особенно серией GTA, представленной в списке двумя частями.

Оригинальная Grand Theft Auto 1997 года и Grand Theft Auto III заняли 21-е и 19-е места соответственно. Первая отмечена как основоположник культовой серии, а GTA 3 названа предтечей современных экшенов в открытом мире с видом от третьего лица.

В списке нашлось место и современным играм, таким как Baldur’s Gate III, чья глубина персонажей и свобода действий подтверждают статус игр как формы искусства. Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в феврале, отмечена за реалистичное и захватывающее отображение средневековой эпохи.

В топ-21 самых влиятельных игр по версии BAFTA вошли: