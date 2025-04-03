Shenmue стала лидером списка самых влиятельных игр всех времён

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) представила результаты зрительского голосования, определившего наиболее значимую игру в истории. В перечне 21 номинанта, охватывающих разные платформы и поколения консолей, победу одержала Shenmue.
Академия признала влияние игры 1999 года, несмотря на некоторую неожиданность результата. Эксперты отмечают, что Shenmue предложила игрокам детализированный и живой мир с персонажами, живущими своей жизнью. Многие элементы игры были впоследствии заимствованы другими проектами, особенно серией GTA, представленной в списке двумя частями.
Оригинальная Grand Theft Auto 1997 года и Grand Theft Auto III заняли 21-е и 19-е места соответственно. Первая отмечена как основоположник культовой серии, а GTA 3 названа предтечей современных экшенов в открытом мире с видом от третьего лица.
В списке нашлось место и современным играм, таким как Baldur’s Gate III, чья глубина персонажей и свобода действий подтверждают статус игр как формы искусства. Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в феврале, отмечена за реалистичное и захватывающее отображение средневековой эпохи.
В топ-21 самых влиятельных игр по версии BAFTA вошли:
- Shenmue;
- Doom;
- Super Mario Bros.;
- Half-Life;
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
- Minecraft;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- Super Mario 64;
- Half-Life 2;
- The Sims;
- Tetris (1984);
- Tomb Raider (1996);
- Pong (1972);
- Metal Gear Solid;
- World of Warcraft;
- Baldur’s Gate III;
- Final Fantasy VII;
- Dark Souls;
- Grand Theft Auto III;
- The Elder Scrolls 5: Skyrim;
- Grand Theft Auto.
И чем же значима для истории игровой индустрии Baldur’s Gate III? Kingdom Come: Deliverance 2 вообще только вышла.
Даже так? Надо будет в неё таки поиграть.
первый раз про нее слышу... ладно дум, халфа, гта, но это?
Это игра, типа якудза конца 90-х. Поиграл немного, управление неудобное до жути. А вот наполнение реально радует
Игра опередившая свое время, как геймплейно, так и с технологической стороны.