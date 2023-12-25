Atlus совместно с корейской акапельной группой отпраздновали отличные продажи игр серии Persona 5

Компания Atlus объявила о выпуске совместного музыкального видео с корейской акапельной группой MayTree в честь общих продаж серии Persona 5, превысивших десять миллионов копий по всему миру. В акапельном исполнении прозвучали песни "Life Will Change" и "I Believe", которые являются одними из самых популярных композиций из Persona 5 и Persona 5 Royal соответственно.
Если вы пропустили новость, то ранее в этом месяце было подтверждено, что серия Persona 5, состоящая из оригинальной Persona 5, Persona 5 Strikers, Persona 5 Tactica и Persona 5: Dancing in Starlight, была продана общим тиражом более десяти миллионов копий. По этому случаю была опубликована праздничная иллюстрация, выполненная Сигенори Соэдзимой.
Persona 5 Tactica уже доступна по всему миру на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam.
Блин прочитал анальной группой, 2е суткин не сплю.
А так круто спели.
Поздравляем! Лично я в такое не играю, да и вам не советую, японская культура очень не очень.
Хах, с такой ценой чё бы не праздновать, когда мир полон терпил, которые с удовольствием хавают такие ценники и просят добавочки.