Sega представила сюжетный трейлер Shinobi: Art of Vengeance

Sega и разработчик Lizardcube опубликовали новые подробности сюжета Shinobi: Art of Vengeance, предстоящего 2D-платформера, который возрождает классическую ниндзя-серию с нарисованными вручную визуальными эффектами и современным боевым стилем. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК в Steam 29 августа 2025 г.

Вышел новый трейлер, демонстрирующий сюжетную предпосылку игры. В кадрах главный герой Джо Мусаси возвращается и обнаруживает, что его деревня лежит в руинах, а его клан проклят. После уничтожения клана Оборо Мусаси жаждет меси, нацеливаясь на загадочного лорда Русе и ENE Corp. Что же будет дальше? Русе забрал украденный артефакт, который дарует ему бессмертие, что повышает ставки для смертельного путешествия Мусаси.