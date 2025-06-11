Civilization VII оживает: грядёт масштабное обновление с долгожданными функциями

Firaxis готовит к выпуску крупнейшее обновление для Sid Meier's Civilization VII — патч 1.2.2, который станет настоящим подарком для фанатов. Разработчики обещают внедрить функции, давно запрашиваемые сообществом, включая карты огромного размера, расширенные игровые настройки, улучшенные типы городов и полноценную поддержку Steam Workshop.

Одним из самых ожидаемых нововведений станут карты «Большие» и «Огромные», которые значительно увеличат масштаб игрового мира. Однако Firaxis предупреждает: для игры на них понадобится более мощное железо, а скорость выполнения ходов может снизиться.

Также появятся гибкие игровые настройки — от выбора кризисов до точной настройки поведения ИИ и возможности менять цивилизацию при переходе между эпохами. Это откроет новые горизонты для тактических решений и ролевых сценариев.

Особое внимание — моддингу: Мастерская Steam будет полностью интегрирован в игру, моддерам обещают подробную документацию и готовые примеры модов.

Что касается городов, то нас ждут новые специализации: переработан городской центр, введён курортный город, а также улучшены другие типы поселений. Вдобавок к этому появятся 24 новых бонуса от городов-государств, два пантеона и 14 новых религиозных верований — всё это должно значительно углубить стратегический потенциал игры.

Патч также исправит множество багов, улучшит интерфейс и общее удобство использования. Разработчики обещают и «несколько сюрпризов», подробности о которых пока держатся в секрете.

Обновление должно выйти 17 июня, хотя дата может сдвинуться, если возникнут технические сложности. Напомним, старт Civilization VII был далеко не триумфальным — оценки игроков в Steam остаются «средними», а онлайн уступает даже предыдущим частям. Firaxis надеется, что новое обновление станет поворотным моментом и поможет вернуть доверие аудитории.