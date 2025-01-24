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Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.7 88 оценок

Хосе Рисаль - новый лидер в Civilization VII

Simple Jack
Новости

До выхода Sid Meier’s Civilization VII остаётся меньше месяца. Разработчики продолжают знакомить игроков с лидерами стратегии, представив Хосе Рисаля — революционера и национального героя Филиппин.

В Sid Meier’s Civilization VII стартовой местностью героя станут тропики. Релиз игры назначен на 11 февраля на РС, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Игра уже «ушла на золото».

Среди других играбельных лидеров в Sid Meierʼs Civilization VII: Лафайет, Карл Великий, Пачакутек и другие исторические личности.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Arthur Morgan RD2

Хороший выбор. Характеристики Хосе Рисаля аля Педро II из 5-й цивы и победа культурой наше всё, ах да, он же ещё дипломат и не любит войны

PS: играл за Хосе Рисаля ещё в 5-й циве в виде мода...хар-ки были у него вкусные. Кстати, предположу из-за этого, что Бразилии не будет в ваниле 7-ки

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