Хосе Рисаль - новый лидер в Civilization VII

До выхода Sid Meier’s Civilization VII остаётся меньше месяца. Разработчики продолжают знакомить игроков с лидерами стратегии, представив Хосе Рисаля — революционера и национального героя Филиппин.

В Sid Meier’s Civilization VII стартовой местностью героя станут тропики. Релиз игры назначен на 11 февраля на РС, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Игра уже «ушла на золото».

Среди других играбельных лидеров в Sid Meierʼs Civilization VII: Лафайет, Карл Великий, Пачакутек и другие исторические личности.