Хосе Рисаль - новый лидер в Civilization VII

До выхода Sid Meier’s Civilization VII остаётся меньше месяца. Разработчики продолжают знакомить игроков с лидерами стратегии, представив Хосе Рисаля — революционера и национального героя Филиппин.
В Sid Meier’s Civilization VII стартовой местностью героя станут тропики. Релиз игры назначен на 11 февраля на РС, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Игра уже «ушла на золото».
Среди других играбельных лидеров в Sid Meierʼs Civilization VII: Лафайет, Карл Великий, Пачакутек и другие исторические личности.
Хороший выбор. Характеристики Хосе Рисаля аля Педро II из 5-й цивы и победа культурой наше всё, ах да, он же ещё дипломат и не любит войны
PS: играл за Хосе Рисаля ещё в 5-й циве в виде мода...хар-ки были у него вкусные. Кстати, предположу из-за этого, что Бразилии не будет в ваниле 7-ки