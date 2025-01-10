Sid Meier's Civilization 7 официально одобрена для Steam Deck

Firaxis подтвердила, что Civilization 7 прошла проверку Steam Deck, а это значит, что в игру можно будет полноценно играть на портативной игровой консоли Valve для ПК с первого дня.

Учитывая, что Valve использует более новое и мощное оборудование в своей Steam Deck, портативная консоль должна обеспечить гораздо лучший визуальный опыт в Civilization 7, чем консоль Nintendo Switch. Портативная консоль уже популярна среди поклонников Civilization, будучи популярным устройством для игры в Civilizations 5 и 6.

Сегодня Firaxis также подтвердила, что Лафайетт станет новым лидером Civilization 7. Лафайетт — лидер, который фокусируется на дипломатии и культуре. В отличие от предыдущих игр Civilization, лидеры и цивилизации больше не связаны. С каждым из веков игры игроки будут видеть, как их цивилизации переходят из одного в другой, а их лидер остается неизменным на протяжении всей игры.

Многое изменится с этой новой частью серии Civilization, но по своей сути это все еще Civilization. С этой частью Firaxis хочет, чтобы поздняя игра была такой же увлекательной, как и ранняя, требуя огромных изменений в том, как играется Civilization. Будет ли эта новая часть такой же популярной, как и ее предшественники, пока не ясно, надо подождать и посмотреть.

Sid Meier's Civilization 7 выйдет по всему миру 11 февраля 2025 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam (который также поддерживает Mac и Linux) и Epic Games Store. Кросс-игра будет доступна на старте для всех платформ.