Утечка: издательство 2K готовит анонс Sid Meier's Civilization 7

На сайте издателя 2K ненадолго появился промо-баннер новой части Sid Meier's Civilization. Пока не известно, что же нас ждет в седьмой части легендарной стратегии. Ожидаются масштабные изменения в игровом процессе, новый взгляд на дипломатию и экономику, а также графические улучшения, способные перенести игроков в еще более реалистичный и захватывающий мир.

Существует вероятность, что официальный анонс Civilization VII состоится уже сегодня на презентации Summer Game Fest. Ранее ходили слухи о том, что 2K готовит анонс новой части Borderlands, или даже следующей Mafia, но эта утечка может свидетельствовать о том, что на мероприятии 2K представит сразу две игры.