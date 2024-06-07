Утечка: издательство 2K готовит анонс Sid Meier's Civilization 7

На сайте издателя 2K ненадолго появился промо-баннер новой части Sid Meier's Civilization. Пока не известно, что же нас ждет в седьмой части легендарной стратегии. Ожидаются масштабные изменения в игровом процессе, новый взгляд на дипломатию и экономику, а также графические улучшения, способные перенести игроков в еще более реалистичный и захватывающий мир.
Существует вероятность, что официальный анонс Civilization VII состоится уже сегодня на презентации Summer Game Fest. Ранее ходили слухи о том, что 2K готовит анонс новой части Borderlands, или даже следующей Mafia, но эта утечка может свидетельствовать о том, что на мероприятии 2K представит сразу две игры.
у меня на днях тоже утечка была, канализацию прорвало
у моей собаки течка от такой новости началась
Только бы не в духе 6 части. Графика,рисовка персонажей - нужна более серьезная, а не мультяшность.
Отлично, новость топчик!!!
Уже давно ждем. С 6 как то... с одной стороны учень удачные механики для мультиплеера, с другой баланс соло игры скатился полностью - любая победа эффективнее всего через ранний захват как можно большего числа городов, войной, в результате, например, научная победа на 180 ходу это 50+ городов со средним уровнем населения 5-6, выглядит это очень мерзко, GOTM для шестерки фактически мертв.
Иногда предположения делать опасно...