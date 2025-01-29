ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sid Meier's Civilization 7 11.02.2025
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.8 91 оценка

В новом трейлере Civilization VII показали правительницу Японии Химико

Simple Jack
Новости

Студия Firaxis представила в трейлере нового лидера грядущей стратегии — японскую правительницу Химико.

У Химико есть два уникальных образа: «Королева Ва» (дипломатия и наука) и «Королева Шаман» (культура и дипломатия). Каждая из личностей обладает своими уникальными предпочтениями и навыками. Разработчики представили лидеров, среди которых Лафайет, Карл Великий, Екатерина Великая и другие исторические фигуры.

Релиз Sid Meier’s Civilization VII запланирован на 11 февраля для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Источник  
1
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Max Rolens

Правительница... почему не правитель -_-

1
Spillik

Ущемился на ровном месте.

0
Александр Гоголев

Выглядит не как императрица Японии, а как обычная селючка.

0
Чебурешник

шляпа какая-то походу

-3