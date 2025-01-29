В новом трейлере Civilization VII показали правительницу Японии Химико

Студия Firaxis представила в трейлере нового лидера грядущей стратегии — японскую правительницу Химико.

У Химико есть два уникальных образа: «Королева Ва» (дипломатия и наука) и «Королева Шаман» (культура и дипломатия). Каждая из личностей обладает своими уникальными предпочтениями и навыками. Разработчики представили лидеров, среди которых Лафайет, Карл Великий, Екатерина Великая и другие исторические фигуры.

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