В новом трейлере Civilization VII показали правительницу Японии Химико

Студия Firaxis представила в трейлере нового лидера грядущей стратегии — японскую правительницу Химико.
У Химико есть два уникальных образа: «Королева Ва» (дипломатия и наука) и «Королева Шаман» (культура и дипломатия). Каждая из личностей обладает своими уникальными предпочтениями и навыками. Разработчики представили лидеров, среди которых Лафайет, Карл Великий, Екатерина Великая и другие исторические фигуры.
Релиз Sid Meier’s Civilization VII запланирован на 11 февраля для PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Правительница... почему не правитель -_-
Ущемился на ровном месте.
Выглядит не как императрица Японии, а как обычная селючка.
шляпа какая-то походу