Sifu получит киноадаптацию от Чада Стахелски и Netflix

Разработчик Sifu Sloclap и Netflix объявили, что на ранней стадии разработки находится полнометражной адаптации игры. Компании привлекли Т. С. Ноулина для написания сценария адаптации. Чад Стахелски и его 87Eleven также присоединились к Story Kitchen в качестве продюсеров.

Джонсон и Голдберг из Story Kitchen заявили:

С того момента, как мы начали играть, мы знали, что это имеет все задатки незабываемого кинематографического опыта — захватывающий экшн, глубокие эмоциональные ставки и уникальный взгляд на повествование о боевых искусствах. Объединение с 87Eleven Entertainment, лучшей в мире студией по созданию боевиков, — это мечта, ставшая реальностью. Их мастерство хореографии и интуитивное повествование — идеальное сочетание для воплощения Sifu на экране. С поддержкой Netflix мы готовы представить боевик, непохожий ни на один другой.