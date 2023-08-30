Фильм "Возвращение в Сайлент Хилл" может выйти весной следующего года ©

Фильм ужасов от режиссера Кристофа Ганса "Возвращение в Сайлент Хилл", который обещает стать полноценной экранизацией культового хоррора "Silent Hill 2", может выйти уже скоро. В сети появилась предполагаемая дата премьеры будущей картины. Как сообщается, увидеть новую попытку киноадаптации одной из самых популярных франшиз Konami можно будет весной 2024 года.

Дата выхода "Возвращение в Сайлент Хилл" на мгновение появилась на крупном портале IMDb, а также в некоторых сервисах Google. Премьерное окно продержалось недолго, весьма оперативно любое упоминание о дате выхода картины было удалено, однако некоторым пользователям удалось сохранить эту информацию. Итак, если верить утечке, экранизация "Silent Hill 2" выйдет в кинотеатрах — 26 апреля 2024 года.

Вместе с этим, в сеть просочилось первое закулисное фото со съёмок фильма:

"Возвращение в Сайлент Хилл" берет за основу основной сюжет игры "Silent Hill 2". Главный герой Джеймс неожиданно получает письмо от своей возлюбленной, которая просит отправиться на её поиски в Сайлент Хилл. Прибыв в город, он обнаруживает, что в нем поселилась загадочная потусторонняя сила, способная изменять мир по своему усмотрению.

Главные роли в картине достались Джереми Ирвину и Ханне Эмили Андерсон, которые сыграют Джеймса и Мэри Сазерленд. Полноценный трейлер фильма должен появиться до конца этого года.