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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 338 оценок

Konami представила релизный трейлер ремейка Silent Hill 2

AceTheKing
Новости

Релиз предстоящего ремейка Silent Hill 2 состоится уже совсем скоро - в честь этого студия Bloober Team и компания Konami представили релизный трейлер игры.

В игре рассказывается история Джеймса Сандерленда, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за некоторое время до начала основных событий игры. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC и PS5 8 октября. Владельцы Deluxe-издания игры смогут начать играть уже 6 октября.

73
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Ingvarr Kai

Анжела теперь выглядит круто, отличная работа.

18
Bjorn Ironside

Прям похорошела, и голос приятнее как-то стал.

3
Комментарий удален
MrShiro20 chmonya007

не знаю в релизном лежа она вполне нормально выглядит

1
Max P chmonya007
0
AccommodatingTreavor chmonya007

Вы не шарите, это отсылка и Дэвида Духовны и Секретные Материалы, как на еще одну из страшилок 90х

1
жифорсник

Всю игру уже показали и заспойлерили

13
Константин335

Ну так можно и не смотреть. Я максимум обычно могу трейлер игры посмотреть и все, а бывает и его не смотрю. Интересней играть когда ничего не знаешь. А там уже по ходу решаю интересна мне игра или нет, если нет просто удаляешь и все

8
жифорсник Константин335

Я то 100 раз оригинал прошел имеется ввиду для тех кто впервые будет играть

4
Константин335 жифорсник

Ну я в общем, про все игры говорю. Сам я в оригинал не играл, игру эту жду. Но трейлер не смотрел и не хочу, видео геймплейные тоже никакие не видел, так как хочу поиграть не зная ничего

6
WeakHarold

Игра 2001 года

-1
nukio

а что там спойлерить? те кто знают игру , как минимум 10 раз проходили оригинал . А те кто не знает игру и ждёт ремейк, наверняка ознакомились с оригиналом .

0
saa0891

Конечно же жду, жаль что Tango Gameworks не выпустили The Evil Within 3, эта серия конечно выглядит намного интересней и оригинальней чем ремейк SH2, но в любом случае хорошо что Konami хотя бы ремейк сделали.

+ ещё 19 картинок
10
MIRZ04NIS

Выглядит круто, если на выходе будет огонь - снимаю шляпу перед Bloober Team. А ведь, ещё раз - в начале всё было ну прям совсем нерадостно.

7
WeakHarold

Выглядит хайпово

5
EmotionalHarvard

Не знаю, сразу после прохождения Medium я для себя подытожил (а это еще было до анонса их как компании которая будет заниматься ремейком SH2) что если кому и делать ремейк Silent Hill из сторонних разработчиков то только Bloober Team, либо они либо "Team Silent", так как это единственные у кого игры по "духу" похожи на франшизу Silent Hill так как видимо из SH они и черпали основное вдохновение (японцы как оказалось думали так же). Не знаю почему люди этого не видели возможно просто не хотели видеть.

4
QuaveryAldora

Сейчас, ремейки старых игр приобретают приятные очертания. Если убрать всю эту шелуху с игры, после ремейка, понимаешь, какие офигенные игры были во времена ps1, ps2. Даже сейчас кроме графики и разнообразия, ничего нового не привносят.

3
NegativePolygon

Прикольно

2
НЕЙРОСЕТЬ ДЕЛAЕТ АНИМЕ

гуд

1
jarahna

Я потëк.

0
SkyraX

напоминает резик

0
антон фекалис

главный герой гигачад

-3
Mokou

Так она и осталась жирухой с картошкой между глаз?

-7
walking_io

так ей же уменьшили щёки, уже более норм выглядит

3
bysaturn

Нет

0