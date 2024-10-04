Konami представила релизный трейлер ремейка Silent Hill 2

Релиз предстоящего ремейка Silent Hill 2 состоится уже совсем скоро - в честь этого студия Bloober Team и компания Konami представили релизный трейлер игры.
В игре рассказывается история Джеймса Сандерленда, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за некоторое время до начала основных событий игры. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.
Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC и PS5 8 октября. Владельцы Deluxe-издания игры смогут начать играть уже 6 октября.
Анжела теперь выглядит круто, отличная работа.
Прям похорошела, и голос приятнее как-то стал.
не знаю в релизном лежа она вполне нормально выглядит
Вы не шарите, это отсылка и Дэвида Духовны и Секретные Материалы, как на еще одну из страшилок 90х
Всю игру уже показали и заспойлерили
Ну так можно и не смотреть. Я максимум обычно могу трейлер игры посмотреть и все, а бывает и его не смотрю. Интересней играть когда ничего не знаешь. А там уже по ходу решаю интересна мне игра или нет, если нет просто удаляешь и все
Я то 100 раз оригинал прошел имеется ввиду для тех кто впервые будет играть
Ну я в общем, про все игры говорю. Сам я в оригинал не играл, игру эту жду. Но трейлер не смотрел и не хочу, видео геймплейные тоже никакие не видел, так как хочу поиграть не зная ничего
Игра 2001 года
а что там спойлерить? те кто знают игру , как минимум 10 раз проходили оригинал . А те кто не знает игру и ждёт ремейк, наверняка ознакомились с оригиналом .
Конечно же жду, жаль что Tango Gameworks не выпустили The Evil Within 3, эта серия конечно выглядит намного интересней и оригинальней чем ремейк SH2, но в любом случае хорошо что Konami хотя бы ремейк сделали.
Выглядит круто, если на выходе будет огонь - снимаю шляпу перед Bloober Team. А ведь, ещё раз - в начале всё было ну прям совсем нерадостно.
Выглядит хайпово
Не знаю, сразу после прохождения Medium я для себя подытожил (а это еще было до анонса их как компании которая будет заниматься ремейком SH2) что если кому и делать ремейк Silent Hill из сторонних разработчиков то только Bloober Team, либо они либо "Team Silent", так как это единственные у кого игры по "духу" похожи на франшизу Silent Hill так как видимо из SH они и черпали основное вдохновение (японцы как оказалось думали так же). Не знаю почему люди этого не видели возможно просто не хотели видеть.
Сейчас, ремейки старых игр приобретают приятные очертания. Если убрать всю эту шелуху с игры, после ремейка, понимаешь, какие офигенные игры были во времена ps1, ps2. Даже сейчас кроме графики и разнообразия, ничего нового не привносят.
Прикольно
гуд
Я потëк.
напоминает резик
главный герой гигачад
Так она и осталась жирухой с картошкой между глаз?
так ей же уменьшили щёки, уже более норм выглядит
Нет