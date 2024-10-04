Konami представила релизный трейлер ремейка Silent Hill 2

Релиз предстоящего ремейка Silent Hill 2 состоится уже совсем скоро - в честь этого студия Bloober Team и компания Konami представили релизный трейлер игры.

В игре рассказывается история Джеймса Сандерленда, который получил письмо от своей супруги Мэри, умершей за некоторое время до начала основных событий игры. В письме она просит его приехать в таинственный город Сайлент Хилл. Добравшись до места назначения, Джеймс сталкивается с таинственной женщиной по имени Мария, почти точной копией своей жены.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC и PS5 8 октября. Владельцы Deluxe-издания игры смогут начать играть уже 6 октября.