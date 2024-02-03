Konami зачем-то записала геймплейный трейлер Silent Hill 2 со старого билда игры

Инсайдер Dusk Golem, который первым написал про то, что на State of Play будет анонсирована и выпущена Silent Hill: The Short Message, прокомментировал недовольство пользователей недавним геймплейным трейлером ремейка Silent Hill 2.
По его словам, данный трейлер был почти идентичен и включает в себя большую часть тех же кадров, что и тот, который он видел еще в мае 2023 года. Таким образом, Konami даже не обновила кадры на текущий билд игры, использовав то, что у них лежало практически год. Единственное отличие которое он заметил - новая VHS-сцена в начале видео. При этом разработчик игры тоже остался недоволен качеством трейлера, которое выпустила Konami - очень странное решение от японского издателя.
Неизвестно изменилось ли качество проекта кардинально в лучшую сторону за почти год с момента записи данного видео, но это дает надежду на то, что итоговое качество проекта будет лучше того, что было представлено в ходе трейлера со State of Play.
Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC и PS5. Предполагается, что игра выйдет в этом году.
Ищут оправдания этого недоразумения то звук не так поставили что игрушечный пистолет появился внезапно у гг то старый билд. Щас скажут что боëвку не ту записали. Выпускают трейлер одной из самых ожидаемых игр ещё и на конфе соней в таком ужасном качестве это надо было додуматься
Они как минимум должны равняться на Capcom как шедеврально выстрелил RE2 remake,а не выпускать этот высер(трейлер)...
На Capcom не нужно равняться. В их истории тоже не все так гладко было. Первый Resident Evil по сути это вообще обман гигантского масштаба по части графики. RE Village - плагиат плагиатов. На форуме уже разбирали, все и так понятно. Нужно как то самим стремиться к лучшему и совершенствоваться.
Потому что ни чего ещё не готово видать ))))
Маркетологи от бога. От бога Кринжа.