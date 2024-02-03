Konami зачем-то записала геймплейный трейлер Silent Hill 2 со старого билда игры

Инсайдер Dusk Golem, который первым написал про то, что на State of Play будет анонсирована и выпущена Silent Hill: The Short Message, прокомментировал недовольство пользователей недавним геймплейным трейлером ремейка Silent Hill 2.

По его словам, данный трейлер был почти идентичен и включает в себя большую часть тех же кадров, что и тот, который он видел еще в мае 2023 года. Таким образом, Konami даже не обновила кадры на текущий билд игры, использовав то, что у них лежало практически год. Единственное отличие которое он заметил - новая VHS-сцена в начале видео. При этом разработчик игры тоже остался недоволен качеством трейлера, которое выпустила Konami - очень странное решение от японского издателя.

Неизвестно изменилось ли качество проекта кардинально в лучшую сторону за почти год с момента записи данного видео, но это дает надежду на то, что итоговое качество проекта будет лучше того, что было представлено в ходе трейлера со State of Play.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC и PS5. Предполагается, что игра выйдет в этом году.